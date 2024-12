Studentessa italiana accoltellata a Oslo dall'ex fidanzato, la ragazza salvata da due colleghi

STUDENTESSA LAVORATRICE

Martina ha 21 anni. E’ di Firenze, ma si è trasferita a Oslo, in Norvegia, per studiare. Per arrotondare lavora in un fast food. Dove ha subito una brutale aggressione da parte dell’ex fidanzato, un ragazzo di origine indiana. L’agguato è avvenuto in pubblico, e questo probabilmente ha salvato la vita alla ragazza. Perché due colleghi l’hanno eroicamente difesa, fermando l’aggressore. La ragazza ora è ricoverata in terapia intensiva, le sue condizioni sono gravi.

IN TERAPIA INTENSIVA

Il padre di Martina ha raccontato che la figlia “è ancora a rischio vita, però molto minimo, per fortuna siamo in un ospedale molto molto ben attrezzato: è il migliore della Norvegia. L'hanno già operata due volte, è sotto controllo, ci sono due dottori che la visitano. Ci sono sempre tre infermiere nella sua stanza. E' in terapia intensiva, è intubata, dovrà affrontare molte altre operazioni ma si sta sperando che ce la faccia”.

NON SI RASSEGNAVA ALLA SEPARAZIONE

Un primo fendente al volto, teso a uccidere, che l'ha colpita da un orecchio alla carotide, poi tante altre coltellate, decine, da cui la ragazza ha cercato di difendersi. Così Martina Voce, 21enne fiorentina che vive a Oslo, è stata aggredita venerdì dall'ex fidanzato, un informatico 20enne di origini indiane che lavora in uno studio legale: l’ennesimo imbecille violento che non si rassegnava alla fine della loro relazione. Erano stati insieme per quasi due anni, ora lui la tormentava con telefonate, messaggi, appostamenti.