Svezia, sparatoria in un centro di formazione per adulti: almeno cinque feriti Photo Credit: agenziafotogramma.it

Ancora fumose e non del tutto confermate le informazioni sull’attacco alla scuola di Orebro, in Svezia.

I FATTI

Secondo alcuni media locali, sono cinque le persone rimaste ferite durante una sparatoria avvenuta nel centro di formazione per adulti Campus Risbergska di Örebro, a 200 km a ovest di Stoccolma e tra questi ci sarebbe anche il responsabile della sparatoria. L'unica indicazione sul presunto colpevole è che si tratterebbe di un uomo. E' quanto fa sapere la polizia svedese sul suo sito web, secondo cui gli agenti "sospettano che una delle persone ricoverate in ospedale sia l'autore" della conflitto a fuoco. Nel corso di una conferenza stampa, il capo della polizia di Orebro, Roberto Eid Forest, ha fatto sapere di non poter confermare se ci siano morti e di non avere informazioni sull'età dei feriti e se fossero studenti della scuola. Secondo l'emittente Svt, diverse persone sono state uccise e circa 15 sono rimaste ferite durante la sparatoria avvenuta in una scuola per adulti a Orebro, in Svezia. Come anticipato, la polizia ha confermato finora il ferimento di cinque persone, tra cui il sospetto assalitore.

LE CONDIZIONI DEI FERITI

Secondo le prime informazioni, cinque persone sono state portate nell’ospedale universitario della città, quattro sono state operate ed è una è in gravi condizioni ma il numero dei feriti potrebbe aumentare. Due feriti sarebbero stabili, secondo quanto riferisce la polizia. Contrariamente a prime informazioni, «nessun agente è rimasto coinvolto». Secondo quanto riporta il giornale svedese Expressen, l'aggressore si sarebbe ucciso. Mentre secondo Aftonbladet ci sarebbero «diversi morti». Si attende la conferenza stampa della polizia per avere informazioni più certe.

LE INDAGINI IN CORSO

Sul posto sono presenti i servizi di soccorso e un'ambulanza, mentre è in corso una vasta operazione di polizia dentro la scuola. Per sicurezza gli studenti degli istituti vicini e gli abitanti della zona sono stati invitati a non uscire. «Questo è attualmente considerato un tentato omicidio, incendio doloso e reato aggravato di porto abusivo di armi», ha affermato la polizia in una nota. Un testimone che era rimasto intrappolato all’interno dell’edificio sotto attacco ha raccontato alla polizia di aver sentito diversi spari all’esterno.

IL MINISTRO

Il ministro della Giustizia svedese Gunnar Strömmer ha dichiarato che le “informazioni sugli atti di violenza a Örebro sono molto gravi”. La polizia è sul posto e l'operazione è in pieno svolgimento. “Il governo è in stretto contatto con le forze dell'ordine e sta seguendo da vicino gli sviluppi” ha concluso il ministro.