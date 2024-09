“Tale e quale show 2024”: prima puntata il 20 settembre con Carlo Conti. Tutto quello che c'è da sapere

Carlo Conti, in queste settimane, è al lavoro per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Ma, tra pochi giorni, esattamente il 20 settembre, inizia la nuova edizione di "Tale e quale show”, in prima serata su Rai1.

«Noi vogliamo continuare a mettere insieme davanti alla tv tutta la famiglia. Con questo obiettivo ho apportato allo show qualche modifica, ma niente di sconvolgente», dice Conti a Tv Sorrisi e canzoni.

I DUETTI E LE NOVITA'

Non mancano novità all'interno dell'edizione che sta per partire. Ci saranno 11 protagonisti e un ospite (probabilmente a sorpresa). «Abbiamo inserito alcuni elementi di varietà» prosegue il conduttore. Quest'anno, invece, non ci saranno Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni (quest'ultimo nel cast di Ballando con le stelle): «Non avremmo saputo più cosa fargli fare dopo “Brividi” dell’ultima edizione, che ci ha fatto venire davvero i brividi (ride)», prosegue Conti.

LA GIURIA DI TALE QUALE SHOW

Una grande novità, che sa anche di rivoluzione, riguarda la giuria. Perché, dopo molti anni, lascia Loretta Goggi (insuperabile artista, amatissima dal pubblico). Ci saranno Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, (che con il suo arrivo ha letteralmente rivoluzionato in positivo il programma). Poi Alessia Marcuzzi ed un quarto giurato “vip”. Alla prima puntata ci sarà Stefano De Martino, che da quest'anno conduce Affari tuoi.

I CONCORRENTI DELL'EDIZIONE 2024

Justine Mattera (showgirl, attrice e conduttrice)

Amelia Villano (speaker di Radio Zeta, comica ed imitatrice di Belen)

Kelly Joyce (cantante francese nota per la hit "Vivre la vie")

Giulia Penna (attrice e content creator)

Verdiana Zangaro (cantante, partecipò ad "Amici", fa parte del trio Le Deva)

Carmen Di Pietro (showgirl e attrice)

Roberto Ciufoli (attore e comico, ex membro della Premiata Ditta)

Thomas Bocchimpani (cantante, partecipò ad "Amici")

Feysal Bonciani (cantante e attore, interpretò Giuda a teatro in "Jesus Christ Superstar")

Massimo Bagnato (attore e comico, già nel cast di "Zelig")

Simone Annicchiarico (conduttore, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli)

LEGGI ANCHE



Il colpaccio di Carlo Conti per Sanremo2025: ecco chi vorrebbe portare sul palco dell'Ariston

Sanremo2025: on line il regolamento del Festival condotto da Carlo Conti. Tutto quello che c'è da sapere