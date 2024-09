Tale e Quale Show: stasera la prima puntata. Nel cast anche Amelia Villano di Radio Zeta. Ecco cosa farà

Torna oggi, venerdì 20 settembre, Tale e Quale Show, programma tv arrivato alla quattordicesima edizione. Padrone di casa, come da tradizione, Carlo Conti che sarà al timone per otto prime serate, in onda su Rai1 il venerdì, con la solita ricetta vincente all’insegna della musica, del divertimento e delle emozioni. Nel cast di questa edizione 2024, oltre a Simone Annicchiarico, Massimo Bagnato, Thomas Bocchimpani, Feysal Bonciani, Roberto Ciufoli, Carmen Di Pietro, Kelly Joyce, Justine Mattera, Giulia Penna e Verdiana Zangaro, ci sarà anche la speaker di Radio Zeta Amelia Villano.





AMELIA VILLANO: CANTANTE SPEAKER E IMITATRICE

Amelia Villano, 27 anni, si divide tra la passione per il canto e la carriera di speaker radiofonica per Radio Zeta. Nata nella provincia di Caserta, è nota per aver partecipato a The Voice of Italy, ma la sua popolarità arriva grazie a TikTok dove imita di volti noti come Belen Rodriguez e Chiara Ferragni. L’artista non è nuova a Tale e Quale Show. Infatti ha già partecipato al programma condotto da Carlo Conti in veste di giudice speciale, durante la precedente edizione dello show imitando proprio Belen Rodriguez. La giovane cantante ha anche pubblicato un singolo, dal titolo “The Light is On”. Attualmente è in onda il sabato e la domenica pomeriggio su Radio Zeta dalle 15 alle 18 in Generazione Zeta in compagnia di Nicolò Pompei. Questa sera, per la prima puntata di Tale e Quale Show, dovrà interpretare Angelina Mango.





TALE E QUALE SHOW 2024, ECCO LE NOVITÀ

Grande rivoluzione per quel che riguarda la giuria: torna Giorgio Panariello assieme a Cristiano Malgioglio, mentre dopo 13 edizioni Loretta Goggi sarà invece sostituita da due protagonisti dello spettacolo: Alessia Marcuzzi e il "quarto giudice", ruolo che sarà interpretato in questa stagione da personaggi illustri del mondo dello spettacolo; nella prima puntata sarà Stefano De Martino che ha iniziato da poco la sua nuova avventura televisiva alla conduzione di Affari Tuoi. Altri personaggi famosi si succederanno poi per ricoprire questo ruolo. Altra novità di rilievo di quest'anno: in gara saranno presentati i "Duetti", che arricchiranno alcune puntate dello show: memorabili esibizioni in coppia dei grandi della musica, interpretati a 'Tale e Quale Show' da due artisti del cast fisso, che offriranno l'occasione di rivivere irripetibili esecuzioni. Ma dovranno comunque vedersela poi singolarmente con voti e giudici.