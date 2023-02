Tananai a RTL 102.5: "Sono tornato a Sanremo con un messaggio di speranza"

Nonostante sia arrivato ultimo al Festival di Sanremo dello scorso anno, Tananai è stato sicuramente una delle maggiori soprese. Quest’anno è tornato in gara con ‘Tango’, un brano decisamente diverso da ‘Sesso occasionale’ con cui il cantante ha voluto raccontare una storia attuale.



«Cantare di altri era quello di cui avevo bisogno quest’anno. Ieri sera è stato bello raccontare la storia di Olga e Maxim, la coppia del videoclip e delle loro vite stravolte dalla guerra in Ucraina. Penso a loro e la forza che si danno a vicenda. Il videoclip del brano è bellissimo perché non c’è niente di costruito», racconta il cantante in radiovisione.

Nella classifica provvisoria, decretata dai voti della sala stampa, Tananai si è classificato quarto. «Questa classifica non me l’aspettavo, è stato un colpo al cuore. Non sarei tornato senza un messaggio da portare. Sono qui con un brano che parla di speranza. Ho iniziato a scrivere questa canzone pensando ad un amore a distanza. Poi mi hanno raccontato la storia di Olga e Maxim ed ho continuato a scriverla pensando a loro», dice Tananai.