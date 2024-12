Taylor Mega: "Fedez e Tony Effe a Sanremo? Siamo alla frutta"

Nella quinta e ultima puntata stagione di Belve, in onda questa sera su Rai2, Francesca Fagnani ha intervistato anche Taylor Mega.

L'influencer da 1,5 milioni di follower, al secolo Elisia Todesco, ha parlato di vita privata, relazioni e della sua carriera, tra luci e ombre.

Taylor Mega e il dissing Fedez-Tony Effe

Quando la padrona di casa le ha chiesto se avesse partecipato al video di dissing di Fedez contro Tony Effe per vendetta, lei ha replicato: "Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa. Tony Effe mi ha fatto una canzone brutta contro, mi dava della poco di buono".

Sul tema del presunto tradimento di Fedez quando era sposato con la Ferragni, Mega ha risposto allargando le braccia e aggiungendo: "Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie".

A proposito della reunion di Fedez e Tony Effe al prossimo Festival Sanremo al quale parteciperanno in gara, Taylor ha detto: "Siamo alla frutta. Uno fa delle belle canzoni, l’altro non sa proprio cantare”.

Taylor Mega e le trasgressioni

Immancabile la domanda sulle trasgressioni.

"A letto amo sperimentare. Le donne mi piacciono molto ma non sono lesbica. (rivolgendosi a Fagnani, Ndr) Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero vero? Se ci ripensi richiamami.."

Mega, originaria di Udine, ha anche rievocato un periodo difficile della sua vita: "Avevo una relazione malata con un ragazzo che mi picchiava. Ho trovato rifugio nelle sostanze stupefacenti, mi facevo di eroina. Ho avuto delle visioni demoniache in quel periodo".

Da 13 anni "non tocco nulla", ha assicurato la modella classe 1993: "Ero a scuola, avevo un freddo che non riuscivo a togliermi di dosso. Ho chiesto alla prof. di andare in bagno per vomitare. Stavo attaccata al termosifone. Da lì ho smesso".