Temptation island riparte domani. Il programma che ha infuocato l’estate si prepara a conquistare anche l’autunno

Ormai è diventato un vero e proprio fenomeno di costume. Anno dopo anno, si è conquistato uno spazio sempre più importante nella dieta televisiva degli italiani. Stiamo parlando di Temptation Island, programma in onda su Canale 5 che dopo l’enorme successo ottenuto nei mesi caldi dell’estate 2024 si prepara a tornare. Infatti, per tutti gli appassionati del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, l’appuntamento è fissato per domani in prima serata.





IN COSA CONSISTE IL PROGRAMMA?

Per chi vivesse su Marte e non sapesse di cosa stiamo parlando, Temptation Island è basato sul format statunitense dall’omonimo titolo e racconta la storia, gli avvenimenti, i sentimenti e il destino di alcune coppie non sposate chiuse per tre settimane in un villaggio. I fidanzati sistemati in gruppi separati formati da solo donne e solo uomini, vengono tentate rispettivamente da una decina di single. Successivamente, ogni settimana i membri delle rispettive coppie vengono chiamati nell’ormai celebre falò di confronto, per far vedere dei filmati sul rispettivo partner e farsi un'idea sulle decisioni da prendere al termine dei 21 giorni. Infatti alla scadenza del tempo prestabilito essi possono decidere se continuare o interrompere la loro storia d'amore.





TEMPTATION ISLAND, UN SUCCESSO FIN DAL 2005

Nei mesi passati la dodicesima stagione del programma, ha chiuso con una media auditel di quasi il 30% di share, con 3 milioni e mezzo di spettatori che hanno rinunciato alle serate estive per rimanere davanti alla tv. Un successo stratosferico che in termini percentuali non ha precedenti nella storia della trasmissione in Italia che dura da ormai quasi vent’anni. Infatti la prima edizione intitolata “Vero amore” andò in onda nel 2005 con la conduzione di Maria De Filippi, che oggi figura soltanto nelle vesti di produttrice esecutiva.





BISCIGLIA AMMETTE DI EMOZIONARSI

Punto di riferimento assoluto per la riuscita del programma è sicuramente Filippo Bisciglia. In occasione dell'inizio della nuova edizione il conduttore ha raccontato un pò quelle che sono le emozioni che prova durante la registrazione delle varie puntate:

"A giugno ho pianto, per fortuna non mi hanno inquadrato, durante il falò di confronto finale di Siria e Matteo. Mi emoziono con loro, vivo a pieno le cose che vivono loro, è tosta. Alcuni momenti sono difficili, vorrei dire tante cose ma non posso farlo. In quel momento per loro sono un confidente. Nei falò posso dire più cose. Non vorrei influenzarli, quindi li ascolto”.