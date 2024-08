Tennis, al via oggi, lunedì 26 agosto, gli Us Open, Sinner, non vedo l'ora di giocare Photo Credit: foto agenzia fotogramma.it

Tanta Italia in campo agli Us Open di tennis che iniziano oggi, lunedì 26 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Subito Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini. Martedì l’esordio di Jannik Sinner, e la n.5 di quello femminile, Jasmine Paolini. L’ultimo Slam dell'anno si apre con la vittoria di Sonego a Winston Salem.





Sinner

Tanti gli italiani in campo per questa edizione degli Us Open, ma gli occhi sono puntati tutti su Jannik Sinner dopo le polemiche sul caso doping, da cui, ricordiamo, è stato assolto L’altoatesino è pronto e alla vigilia dice: "Rispetto a un anno fa mi sento un altro. L'anno scorso mi è servito molto giocare su questo campo, ma sono cambiato fisicamente, mentalmente e anche tennisticamente. Vediamo cosa riesco a fare a questo giro, per questo non vedo l'ora di scendere in campo". Sinner sa di avere gli occhi addosso per le polemiche legate al doping, ma anche per voci sulla sua presunta rottura con la fidanzata Anna Kalinskaya. Sul doping le parole di Novak Djokovic: "Capisco la frustrazione dei giocatori per la mancanza di coerenza", ha detto il serbo, che chiede "protocolli chiari" e "approcci standardizzati". "Da quanto ho capito, il suo caso è stato risolto nel momento in cui è stato annunciato. Ma credo che siano passati cinque o sei mesi da quando la notizia dei test positivi è stata comunicata a lui e al suo team. Quindi, dire che sì, ci sono molti problemi nel sistema".





Giacomo Naldi

L’involontario colpevole della contaminazione di Sinner si fa sentire. Giacomo Naldi, l’ormai ex fisioterapista del numero uno del tennis su Instagram scrive: "Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo grande team, consapevole di aver dato il massimo, di essere stato professionale al 100% ma anche di aver dato di più, perché quando ci metti il cuore è certo che dai di più. Fa male pensare di non esserne più parte, dura non essere nel box con voi e tifare per Jannik, ma dovrò abituarmici in fretta".





Il torneo

Sinner debutterà agli Us Open sul campo Arthur Ashe domani, martedì 27 agosto contro McDonald, dopo le 18. Per Jasmine Paolini l'incrocio con Badescu inizierà non prima dell'1 ora italiana. "Vincere l'oro del doppio a Parigi è stato speciale, tantissima gente che non era appassionata a questo sport ci ha detto di essersi emozionata e aver pianto per noi” ha detto la tennista toscana, aggiungendo che “Abbiamo sentito l'amore dell'Italia. Ora però guardo avanti, e non troppo lontano: già il match con Badescu sarà molto duro".