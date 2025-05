Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Carlos Alcaraz trionfa a Roma contro Jannik Sinner, si confermano regine Jasmine Paolini e Sara Errani

Carlos Alcaraz ha interrotto la straordinaria striscia di imbattibilità di Jannik Sinner, infliggendogli una sconfitta in due set nella finale degli Internazionali BNL d’Italia. Non accadeva da mesi che l’altoatesino perdesse senza vincere un parziale: l’ultima volta era accaduto contro Djokovic alle Finals di Torino. E non subiva una sconfitta in assoluto dalla finale di Pechino, persa contro lo stesso Alcaraz. A Roma, lo spagnolo ha replicato il successo, imponendosi con il punteggio di 7-6(5), 6-1 e conquistando il settimo titolo Masters 1000 della carriera, il secondo stagionale su terra battuta. Un traguardo che lo iscrive tra i pochi nella storia capaci di trionfare nei tre più importanti eventi su terra. La partita è stata inizialmente un confronto tattico ad alta tensione. Entrambi i giocatori hanno faticato a trovare continuità nei turni di servizio, e le occasioni da break sono state rare nei primi game. Sinner ha cercato di aggredire il rovescio di Alcaraz e mantenere alto il ritmo, ma lo spagnolo ha risposto con profondità e rotazioni pesanti, che hanno impedito all’azzurro di imporre il suo gioco. Il tie-break del primo set è stato il punto di svolta: Alcaraz ha alzato il livello, servendo con precisione e attaccando con coraggio. Sinner, invece, ha mancato due set point nel dodicesimo gioco e ha pagato qualche imprecisione di troppo nei momenti chiave. Il secondo set è stato un monologo: Alcaraz ha preso rapidamente il controllo degli scambi, approfittando di un evidente calo fisico e mentale dell’italiano. Con lucidità e brillantezza, ha chiuso il match alla terza occasione utile, dimostrando di essere ormai maturo anche sulle grandi scene.

BACK TO BACK DI SARA ERRANI E JASMINE PAOLINI

Sara Errani e Jasmine Paolini si confermano protagoniste assolute agli Internazionali d’Italia, trionfando nel torneo di doppio per il secondo anno consecutivo. Le due azzurre hanno superato in finale la coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-4 7-5, al termine di una partita intensa e ricca di colpi di scena. Entrambi i set hanno visto le italiane partire in netto svantaggio, sotto 0-4, ma con grande determinazione sono riuscite a ribaltare la situazione, annullando anche un set-point nel secondo parziale.

Per Jasmine Paolini, il successo assume un valore speciale: con questa vittoria, aggiunta al titolo conquistato in singolare, è diventata la prima tennista italiana a realizzare la doppietta a Roma nell’era moderna, e solo la seconda in assoluto da quando esiste il format WTA 1000, dopo Vera Zvonareva. Un’impresa che entra di diritto nella storia del tennis azzurro.

Durante il torneo, Errani e Paolini avevano già dimostrato solidità e affiatamento, superando momenti complicati e lasciando per strada solo due set. In finale, dopo un avvio difficile, la loro rimonta è stata alimentata dall’esperienza di Errani e dalla freschezza di Paolini. I numeri confermano la prestazione di alto livello: 20 vincenti e pochi errori non forzati, a fronte delle imprecisioni delle avversarie.

Con questa affermazione, le azzurre non solo confermano la loro forza come coppia, ma lanciano anche un messaggio chiaro in vista dei prossimi appuntamenti internazionali: sono pronte a puntare sempre più in alto.