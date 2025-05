Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Jannik Sinner è in finale e affronterà domenica Carlos Alcarazn

UN PRIMO SET DA DIMENTICARE

Quando l’asticella si alza, solo i più forti sanno trovare risposte all’altezza. E Jannik Sinner, pur partito in salita nella semifinale contro Tommy Paul agli Internazionali d’Italia, ha dimostrato ancora una volta di sapere come reagire e come vincere, anche nelle difficoltà. Il primo set si è trasformato in un monologo americano con Tommy Paul che ha aggredito fin dai primi scambi, sfruttando la pesantezza delle condizioni di gioco che già avevano messo in difficoltà l’azzurro contro Cerundolo. Con un tennis brillante, fatto di variazioni continue e colpi profondi, Paul ha tolto il tempo a Sinner, costringendolo spesso all’errore e chiudendo il set per 6-1, lasciando il pubblico del Centrale attonito e in silenzio dopo il risultato del primo parziale e con il numero uno al mondo che sembrava non riuscire a rispondere ai colpi dell'americano.