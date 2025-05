Tennis, Internazionali BNL d'Italia, Jasmine Paolini trionfa a Roma 40 anni dopo Raffaella Reggi

JAS TRIONFA A ROMA

Jasmine Paolini ha scritto una pagina di storia indimenticabile, conquistando il titolo degli Internazionali d’Italia a Roma. Per la prima volta in carriera, la tennista toscana è riuscita ad arrivare fino in fondo al torneo, superando ogni aspettativa e regalando un’impresa che profuma di leggenda. La 29enne di Bagni di Lucca ha battuto in finale la numero 3 del mondo Coco Gauff con un netto 6-4 6-2, diventando la prima italiana a vincere il prestigioso trofeo romano nell’era moderna, quarant’anni dopo Raffaella Reggi, che però trionfò nell’edizione disputata a Taranto nel 1985. Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, seduto in tribuna per assistere al match, Paolini ha dominato l’incontro con una lucidità sorprendente. Gauff, favorita alla vigilia, aveva vinto due dei tre precedenti scontri diretti, ma Paolini si era imposta nell’ultima sfida a Stoccarda, e anche stavolta ha confermato la sua superiorità sulla terra rossa.





IL PRIMO SET

Nel primo set, Jasmine è partita con il piede giusto, approfittando dei numerosi errori non forzati della statunitense. Dopo un iniziale scambio di break, l’azzurra ha preso il controllo, piazzando colpi precisi e approfittando delle indecisioni dell’avversaria. Gauff ha mostrato un tennis impreciso, chiudendo il parziale con 31 errori gratuiti, contro i 14 di Paolini. Sul 5-4, Jasmine ha chiuso il set con un servizio vincente sulla linea.





IL SECONDO SET E LA GIOIA FINALE DI JASMINE

La seconda frazione ha visto l’azzurra ancora più determinata. Con due break consecutivi, Paolini è volata sul 3-0, mentre Gauff appariva smarrita, incapace di trovare contromisure efficaci. Un tentativo maldestro di pallonetto e diversi diritti sbagliati hanno segnato l’inizio della fine per l’americana. Nonostante un tentativo di reazione che l’ha portata sul 3-1, Gauff ha subito ceduto di nuovo il servizio, permettendo a Paolini di allungare sul 4-1. Con un atteggiamento solido e una gestione perfetta dei momenti chiave, Jasmine ha mantenuto il vantaggio senza mai mostrare segni di nervosismo. Sul 5-2, è salita a doppio match point: il primo annullato da un ottimo rovescio della statunitense, ma al secondo tentativo, una risposta sbagliata di Coco ha sancito la vittoria. Jasmine Paolini ha alzato le braccia al cielo tra gli applausi del Centrale, celebrata da un pubblico in estasi. Il suo trionfo non è solo una vittoria personale, ma un successo per tutto il tennis italiano. Quello che fino a qualche giorno fa sembrava impossibile è diventato realtà: la numero 5 del ranking WTA ha messo il suo nome nell’albo d’oro del torneo più importante del Paese. Con grinta, talento e umiltà, Paolini ha conquistato Roma e si è guadagnata il titolo di nuova regina del Foro Italico.