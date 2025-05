Tennis, Internazionali BNL d'Italia: Sinner ingiocabile, Ruud battuto 6-0 6-1. Ora Paul in semifinale

Per la prima volta in carriera Jannik Sinner accede in semifinale agli Internazionali BNL d'Italia e lo fa con una prestazione praticamente perfetta. Casper Ruud è stato annientato in 1 ora e 4 minuti di gioco, 6-0, 6-1, una partita senza storia. Il numero uno del mondo ha indirizzato fin da subito il match sui binari giusti strappando il servizio a zero a Ruud nel primo game grazie a tre punti straordinari in apertura. Poi Jannik ha attivato la modalità alieno e i punti persi nel primo set si possono contare forse sulle dita di due mani. 27 i minuti impiegati dal tennista azzurro per portarsi sull'1 a 0. Sinner non vinceva un set 6-0 sulla terra rossa da Madrid 2024, contro Sonego. Ruud, invece, non subiva un 6-0 dal quarto di finale di Amburgo 2023 contro Arthur Fils. L'inizio del secondo set è identico a quello del primo set, subito un break di vantaggio per Jannik. Ruud riesce a tenere il servizio sul 2 a 1, un game che però nel calcio verrebbe chiamato "gol della bandiera". Da lì in poi infatti è di nuovo dominio assoluto per Sinner che chiude il secondo set 6-1. Domani in semifinale il numero uno del mondo affronterà lo statunitense Paul.





SINNER: "IL PUBBLICO MI REGALA ENERGIA"

Le parole di Jannik Sinner al termine del match: "Ho alzato sempre il livello in ogni partita che ho giocato. Se non servivo bene subito, poteva cambiare la gara. Ma grazie al pubblico, mi dà tanta energia. Da parte mia poi ho giocato un match tatticamente perfetto. Vediamo domani cosa succede - ha aggiunto parlando della sfida con Tommy Paul -. È la prima volta che arrivo in semifinale qui e sono tanto contento". Parlando dei risultati anche di Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini ha concluso: "Siamo fortunati di essere italiani e giocare qui. È incredibile quello che stiamo facendo e siamo tutti contenti, ma non è ancora finita. Ognuno di noi poi cerca di fare il proprio meglio".