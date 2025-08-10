Tennis, Masters 1000 di Cincinnati, il punto sul percorso degli italiani

IL CAMPIONE IN CARICA SINNER ESORDISCE CON UNA VITTORIA

Il torneo di Cincinnati sta entrando nella sua fase più calda, con le prime sfide che hanno già regalato conferme e sorprese. Sul cemento dell’Ohio, Jannik Sinner ha esordito con una prova di forza che lascia pochi dubbi sulle sue ambizioni di confermare il titolo conquistato lo scorso anno. Il numero uno del mondo ha affrontato il colombiano Daniel Elahi Galan, attualmente al 144° posto del ranking ATP, imponendosi in appena un’ora di gioco con un netto 6-1, 6-1. La partita è stata a senso unico fin dai primi scambi. Sinner ha dominato con il servizio, sfruttando la velocità della superficie e dimostrando di sapersi adattare bene anche alle condizioni climatiche pesanti, caratterizzate da un caldo intenso. Il trionfo odierno rappresenta per lui la ventiduesima vittoria consecutiva sul cemento, una striscia iniziata dopo la sconfitta in finale a Pechino dello scorso settembre contro Carlos Alcaraz.

MALE MUSETTI, ELIMINATO SUBITO

Sul fronte opposto per il tennis italiano, la giornata non è stata altrettanto positiva. Lorenzo Musetti, attuale numero due azzurro per classifica, ha salutato il torneo al primo turno dopo una maratona di quasi tre ore contro il francese Benjamin Bonzi. Il carrarino, poco a suo agio sul cemento e penalizzato dall’umidità, ha ceduto al tie-break del terzo set. Dopo un primo parziale vinto 7-5, Bonzi ha reagito imponendosi 6-4 nel secondo e chiudendo 7-6 il terzo, sfruttando un mini-break decisivo nel momento cruciale del tie-break.



