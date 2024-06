Tennis, Sinner, giornata perfetta, batte Dimitrov, accede in semifinale al Roland Garros ed è numero uno al mondo

JANNIK NELLA STORIA

Jannik Sinner vola in semifinale al Roland Garros, per la prima volta in carriera, dopo aver battuto in 3 set il bulgaro Dimitrov, ma la notizia più importante è che l'azzurro, grazie al ritiro di Novak Djokovic per i problemi al ginocchio, diventa il numero 1 al mondo ed è il primo tennista italiano a sedersi sul trono del tennis mondiale. Una giornata storica per Sinner e per l'Italia del tennis. Jannik, però, è concentrato sul Roland Garros e vuole conquistare il torneo di Parigi. Il match contro Dimitrov non ha lasciato scampo al bulgaro. Nel primo set l'altoatesino si libera per 6-2 di Dimitrov. L'azzurro al terzo game conquista la prima palla break del primo parziale e nel 4 game mantiene il distacco dal bulgaro. Nel secondo set Jannik parte bene e conquista subito il break al primo game. Nel corso del secondo parziale. Dimitrov prova a rimanere in scia dell'azzurro, ma senza riuscire a recuperare. Il terzo e ultimo set è quello più combattuto. L'ultimo parziale è un continuo botta e risposta tra i due tennisti, con Sinner che riesce a conquistare una palla break al nono game, ma viene immediatamente controbreakkato da Dimitrov. Al tie-break, però, non c'è storia. Jannik rifila un netto 7-3 al bulgaro e conquista, così, la prima semifinale in carriera al Roland Garros. Al termine del match, Sinner ha spiegato che "Vincere oggi è stato difficile". Inoltre, l'azzurro ha affermato che non sa se guarderà la semifinale tra Alcaraz e Tsitsipas, ma che ha tempo per preparare il prossimo match. Una parola anche sul primo posto della classifica ATP "Il sogno di tutti è essere il n°1 del mondo. Mi spiace per il ritiro di Novak- ha detto - spero si riprenda presto". Djokovic ha eliminato, nella giornata di ieri, l'argentino Cerundolo, ma al termine del match aveva accusato qualche problema al ginocchio. I guai fisici che lo hanno portato a dare forfait. Dal 10 giugno, quindi, Sinner salirà ufficialmente sul trono del tennis mondiale, alla pubblicazione della nuova classifica aggiornata. Il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, in una nota, ha elogiato il lavoro di Jannik e del suo staff, definendo il risultato raggiunto dall'azzurro come "Una vittoria di tutto il sistema della Federazione".