Teo Mammuccari è lo "spaesato" promosso da Aldo Grasso sul Corriere della sera

In tv da sempre con quella sapiente ironia che lo contraddistingue. Teo Mammuccari ama le sfide: in Rai o a Mediaset poco importa. E' uno degli showman che si mette in gioco ripartendo da zero.

Ora del suo nuovo comedy show di Rai2 parla anche il Corriere della sera con un articolo a firma di Aldo Grasso. Il programma, geniale, s'intitola "Lo spaesato". Grasso su Il Corriere scrive:

«Lo spaesato» è un tuffo negli anni Cinquanta quando nei piccoli paesi (sono spaesato anch’io) giravano imbonitori con spettacolo al seguito: il pomeriggio lo passavano all’osteria dove s’informavano sui paesani più conosciuti e la sera, in un teatrino improvvisato, fingevano di conoscere vita, morte e miracoli degli abitanti e, fra il pubblico, trovavano subito chi potesse fare loro da spalla involontaria, magari elevandolo a vittima designata.

Teo Mammucari è stato bravo a ricreare questo clima, ovviamente con i mezzi messi a disposizione dalla tv, dal montaggio e da qualche autore. L’altra sera era a Ostra, nelle Marche, che si vanta di essere la «città della musica», una località dove tutti suonano: dai bambini della Gnomo Band alla finta Fanfara dei Bersaglieri, dal Coro polifonico a Paolo, lo «strillone» del paese che gira con il suo «Apetto» (l’Ape Piaggio furgoncino).



DA LIBERO A TU SI QUE VALES, PASSANDO PER BALLANDO CON LE STELLE

Anni e anni in tv. Nel Duemila con Libero, storico e fortunato programma di Rai2 dove gli scherzi telefonici sono i veri protagonisti. Teo si fa conoscere e amare dal pubblico. Poi arriva la lunga parentesi a Mediaset, a Tu si que vales, il fortunato programma di Maria De Filippi. Ed infine di nuovo la Rai con Ballando con le stelle, nella scorsa stagione. E' stato uno dei protagonisti indiscussi: indimenticabili i siparietti con Rosanna Lambertucci.

«Lo spaesato» mette alla prova Teo, curioso e istrionico più che mai. Rivive e visita i borghi più belli del nostro Paese dove vivono le tradizioni indimenticabili che, spesso, vengono dimenticate a causa del rumore delle metropoli.

"Diversamente da altri suoi show, qui Mammucari è più trattenuto, non sente il bisogno di bullizzare i malcapitati o di fare battute grevi, cerca anzi la complicità dei «paesani» per renderli protagonisti per una notte", continua Aldo Grasso sulle pagine del Corriere.





