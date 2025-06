Terremoto, forti scosse in Centro Italia

Nelle zone terremotate, nei comuni di Amatrice e Accumoli, si sono verificati alcuni crolli, come nel caso di un cornicione della Scuola Alberghiera di Amatrice che ha ceduto in seguito alla scossa. I Vigili del Fuoco stanno compiendo ulteriori verifiche ad Amatrice e Accumoli, rese complesse dalla presenza di molta neve.Gli studenti di diverse scuole di Rieti sono stati fatti uscire precauzionalmente, come previsto dai piani di sicurezza, in seguito alla scossa di magnitudo 5.3 registrata alle 10.25 di questa mattinaLe scosse sono state chiaramente avvertite in tutta l’Italia centrale, ma anche in Romagna e nel Triveneto. A Roma per precauzione diverse scuole sono state evacuate ed è stata chiusa la metropolitana. Ad Amatrice crollato il campanile della chiesa di Sant’Agostino, già pericolante dopo il terremoto dello scorso agosto.Diverse linee ferroviarie dell’Italia centrale sono interrotte per verifiche sulla condizione dei binari. In Abruzzo e nelle Marche la situazione era già complicata per le abbondanti nevicate. Diverse località sono ancora isolate, 300 mila persone sono senza energia elettrica. Inviato l’esercito per aiutare la popolazione