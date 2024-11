Terrifier 3 arriva anche in Italia. L’horror che ha sbancato ad Halloween esce nelle sale

Dopo aver catturato l'attenzione della stampa e degli appassionati del genere diventando un vero e proprio caso in tutto il mondo, Art il Clown, la nuova icona dell'orrore, è pronto a sbarcare sul grande schermo per terrorizzare anche il pubblico italiano. Esce oggi nelle sale “Terrifier 3”, terzo capitolo della trilogia horror che ha già sbancato con le anteprime di Halloween, incassando una barca di soldi.





TERRIFIER 3, LA TRAMA DEL FILM

Con la Vigilia di Natale a fare da cornice al massacro, il killer più malvagio e spietato di sempre si renderà protagonista di sequenze talmente agghiaccianti che persino il cast ha avuto difficoltà a portare a termine le riprese. La neve ricopre tutto e la magia creata dall'atmosfera natalizia riempie tutte le case della città. I bambini emozionati, si coricano in attesa di Babbo Natale (Daniel Roebuck) ma non sanno che al suo posto, dal camino scenderà il temutissimo serial killer Art il Clown (David Howard Thornton).

Travestito da Babbo Natale, Art porta con sé un sacco che non è colmo di regali ma serve a contenere le vittime della sua furia omicida. Al contrario di quello che crede Sienna Shaw (Lauren LaVera), Art è ancora vivo e pronto a mietere le sue vittime per tingere il Natale di rosso, sì, ma di rosso sangue. Dopo essersi confrontata con suo fratello Jonathan (Elliot Fullam), Sienna sa che per fermare il sadico pagliaccio c'è solo una cosa da fare: tornare al Terrifier.





TERRIFIER 3, INCASSI DA RECORD

L’horror è già uscito nelle sale americane da qualche settimana ottenendo un successo inaspettato. Durante l’ultimo weekend, è sceso al settimo posto incassando altri 3.2 milioni di dollari per un totale complessivo di 50.5 milioni complessivi (63 in tutto il mondo), Un risultato incredibile per un franchise indipendente, e un record storico per un film senza rating. Nel nostro paese ha goduto delle anteprime durante la notte di Halloween che sono fruttate un incasso di 1,5 milioni di euro in un colpo solo. Ci si aspetta una performance di tutto rispetto anche se nel nostro paese è passato all'essere vietato ai minori di 14 ai minori. Una decisione che la Commissione per la tutela dei minori ha preso e comunicato probabilmente spinta dalla violenza estrema messa in scena e mostrata nei minimi particolari. Va da sé che questa scelta potrebbe rallentare la performance al botteghino poiché impedisce la visione a quello che di fatto è il target di riferimento della pellicola. Ma staremo a vedere.





TERRIFIER 3, IL CAST DEL FILM

Il protagonista ha il ancora volto di David Howard Thornton, già apparso nei precedenti film “Terrifier” e “Terrifier 2”. Tornano a interpretare i rispettivi ruoli anche Lauren LaVera, Elliott Fullam e Samantha Scaffidi, che interpreta Victoria Heyes, la sopravvissuta del film precedente. Terrifier 3 segna inoltre il debutto della saga horror sul grande schermo in Italia, grazie a Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures: i due film precedenti sono infatti stati distribuiti direttamente sulla piattaforma streaming Prone Video.