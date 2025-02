Da giovedì 27 febbraio arriva in prima serata su Rai1 per dieci prime serate Che Dio ci aiuti 8, una produzione Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. Novità è la parola chiave per l’ottava stagione, tra new entry

Claudio Baglioni è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac per raccontare, in collegamento da Sassari, questo nuovo viaggio straordinario, che lo sta portando in giro per tutt’Italia a partire dal Teatro dell’Opera. 110 concerti in 42 teatri da gennaio a dicembre 2025: il tour “PIANO DI VOLO soloTRIS” è la terza parte del progetto live “Solo”, iniziato proprio al Teatro dell’Opera di Roma nel gennaio 2022 e proseguito nel 2023. Ai microfoni di RTL 102.5, il cantante ha raccontato: «Oggi sono un po’ a riposo perché sono tra Cagliari e Sassari. Ho terminato i tre concerti a Cagliari e mi accingo ad andare a Sassari per fare gli ultimi tre concerti in questa città. Torno volentieri a Sassari perché inaugurai una stagione degli stadi più di 40 anni fa e farò anche degli incontri on dei giovani musicisti di musica classica, c’è sempre da imparare dai giovani». L’intera trilogia, con un totale di 300 esibizioni, diventerà la tournée più lunga della carriera di Claudio Baglioni. In questo “concerto ravvicinato del terzo tipo”, classico e futuribile, nel medesimo istante, Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto, con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come a trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione.





Le domande degli ascoltatori

«Messaggi nello specifico no, mandare dei messaggi appartiene di più a una canzone di tipo civile e sociale. Quando scrivi una canzone su una tematica di vita, sei più singolare e parli di un solo individuo o di te stesso. A me sembra comunque di aver messo nei pezzi più domande che risposte. Le tematiche vere saranno sempre legate al tempo, mi affascina l’idea di quanto dura, cos’è, come si combatte, e lo spazio, come percorsi, distanze, cosa è vicino e cosa è lontano. Le tematiche sono quelle: le avventure e le disavventure della vita, potrebbe anche essere scambiato per qualcosa di romantico, anche se un tempo si intendevano cose diverse. È tutto un bisogno disperato di cercare di raccontare qualcosa a qualcun altro, raccontando te stesso» ha risposto Claudio Baglioni alla domanda di un ascoltatore nella quale chiedeva all’artista se c’è un messaggio o tema ricorrente che spera di trasmettere con la sua musica. Un’altra ascoltatrice, invece, chiede a Claudio Baglioni se c’è ancora del talento a giorno d’oggi: «Dire cosa è il talento non è una risposta facile. Il talento è fatto di predisposizione e di studio, il vero personaggio talentuoso è quello che è in grado di applicarsi in tutta la vita, non solamente perché ha un talento e campa di rendita. Il talento è come una spugna, riesce ad entusiasmare, divertire, commuovere, affascinare e interessare uno spettatore e credo sia la base di ogni mestiere. Nello spettacolo però a volte può primeggiare il fenomeno casuale. Penso che nel mondo dell’arte il talento sia indispensabile».





I prossimi appuntamenti su RTL 102.5

"The Flight - Piano di Volo con Claudio Baglioni” sarà in onda ogni mercoledì, alle 16:10, su RTL 102.5, in radio e in radiovisione (canali 36 del digitale terrestre e 736 di Sky), in live streaming e sempre disponibile on demand sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Claudio Baglioni, direttamente dai luoghi e dalle città della sua tournée, racconterà aneddoti, curiosità e aggiornamenti per un vero e proprio diario di bordo del suo “piano di volo”. Un appuntamento speciale pensato per regalare agli ascoltatori notizie esclusive direttamente dal dietro le quinte di “PIANO DI VOLO soloTRIS”, un'occasione unica per vivere le emozioni di questo viaggio straordinario.