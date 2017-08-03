The Killers pronti con il nuovo album "Wonderful Wonderful"

Il 22 settembre il ritorno della band americana

"Wonderful Wonderful" è il nuovo atteso album dei The Killers, il quinto disco che arriva a distanza di 5 anni dall’ultimo lavoro della band americana e che sarà disponibile dal 22 settembre. Prodotto da Jacknife Lee, l'album è stato registrato negli Studi della band di Las Vegas (Battle Born) e negli Studi di Lee di Los Angeles. La cover del disco, anticipato dal singolo "The Man", porta la firma di Anton Corbijn. I The Killers hanno annunciato la loro partecipazione a Glastonbury Festival dello scorso giugno e registrato un Sold out per il British Summer Time show all’Hyde Park di Londra. La band sarà impegnata per i prossimi mesi in un lungo tour tra concerti e Festival.

Questa la tracklist completa:1. Wonderful Wonderful2. The Man3. Rut4. Life To Come5. Run For Cover6.Tyson vs Douglas7. Some Kind Of Love8. Out Of My Mind9. The Calling10. Have All The Songs Been Written?

