The Killers pronti con il nuovo album Wonderful Wonderful

The Killers pronti con il nuovo album "Wonderful Wonderful"

The Killers pronti con il nuovo album "Wonderful Wonderful"

Redazione Web

03 agosto 2017, ore 11:58

Il 22 settembre il ritorno della band americana

"Wonderful Wonderful" è il nuovo atteso album dei The Killers, il quinto disco che arriva a distanza di 5 anni dall’ultimo lavoro della band americana e che sarà disponibile dal 22 settembre. Prodotto da Jacknife Lee, l'album è stato registrato negli Studi della band di Las Vegas (Battle Born) e negli Studi di Lee di Los Angeles. La cover del disco, anticipato dal singolo "The Man", porta la firma di Anton Corbijn. I The Killers hanno annunciato la loro partecipazione a Glastonbury Festival dello scorso giugno e registrato un Sold out per il British Summer Time show all’Hyde Park di Londra. La band sarà impegnata per i prossimi mesi in un lungo tour tra concerti e Festival.
Questa la tracklist completa:1. Wonderful Wonderful2. The Man3. Rut4. Life To Come5. Run For Cover6.Tyson vs Douglas7. Some Kind Of Love8. Out Of My Mind9. The Calling10. Have All The Songs Been Written?

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Tommaso Paradiso a RTL 102.5: “L’idea di fare un album sulla casa ce l’avevo da qualche anno e ora finalmente è uscito il disco. Sto già lavorando ai live, vivremo le emozioni di sempre”

    Tommaso Paradiso a RTL 102.5: “L’idea di fare un album sulla casa ce l’avevo da qualche anno e ora finalmente è uscito il disco. Sto già lavorando ai live, vivremo le emozioni di sempre”

  • Umberto Tozzi, disponibile da oggi "L'ultima notte rosa live". Da marzo 2026 il tour dell'artista torinese

    Umberto Tozzi, disponibile da oggi "L'ultima notte rosa live". Da marzo 2026 il tour dell'artista torinese

  • Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

    Hong Kong, dopo 48 ore è stato domato l'incendio. Si aggrava il bilancio delle vittime

  • New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Ragazze facili” di Cesare Cremonini, “In The Dark (with Stray Kids)” di DJ Snake e “Bollicine” di Rose Villain

    New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Ragazze facili” di Cesare Cremonini, “In The Dark (with Stray Kids)” di DJ Snake e “Bollicine” di Rose Villain

  • X Factor: semifinale ricca di emozioni con doppia eliminazione. Irama superospite illumina la serata

    X Factor: semifinale ricca di emozioni con doppia eliminazione. Irama superospite illumina la serata

  • Europa League: Roma batte Midtiylland 2-1, Bologna- Salisburgo 4-1 in Europa League, in Conference, Fiorentina- AEK

    Europa League: Roma batte Midtiylland 2-1, Bologna- Salisburgo 4-1 in Europa League, in Conference, Fiorentina- AEK, 0-1

  • Achille Lauro a RTL 102.5: “Questa sera ci sarà l’orchestra, sarà una semifinale bellissima con ospite Irama”

    Achille Lauro a RTL 102.5: “Questa sera ci sarà l’orchestra, sarà una semifinale bellissima con ospite Irama”

  • Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, a RTL 102.5: “Dalla famiglia atteggiamento fondamentalista, hanno rifiutato più offerte di una casa”

    Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, a RTL 102.5: “Dalla famiglia atteggiamento fondamentalista, hanno rifiutato più offerte di una casa”

  • L'Antico rito a Olimpia, accesa la fiamma il conto alla rovescia per Milano Cortina 2026 è iniziato

    L'Antico rito a Olimpia, accesa la fiamma il conto alla rovescia per Milano Cortina 2026 è iniziato

  • Champions League. Palladino ok, Atalanta travolge l'Eintracht. L'Atletico beffa l'Inter

    Champions League. Palladino ok, Atalanta travolge l'Eintracht. L'Atletico beffa l'Inter

Tommaso Paradiso a RTL 102.5: “L’idea di fare un album sulla casa ce l’avevo da qualche anno e ora finalmente è uscito il disco. Sto già lavorando ai live, vivremo le emozioni di sempre”

Tommaso Paradiso a RTL 102.5: “L’idea di fare un album sulla casa ce l’avevo da qualche anno e ora finalmente è uscito il disco. Sto già lavorando ai live, vivremo le emozioni di sempre”

Nel corso di “The Flight”, il cantante ha presentato in diretta radiofonica “Casa Paradiso”, il suo ultimo album rilasciato oggi

Tom Cruise, ha ricevuto l’Oscar alla carriera. Hollywood celebra la star del cinema action

Tom Cruise, ha ricevuto l’Oscar alla carriera. Hollywood celebra la star del cinema action

A consegnare la statuetta è stato Alejandro G. Iñárritu, regista che lo dirigerà nel suo prossimo film nel 2026

Milano Music Week 2025, un’edizione da record che porta in città oltre 70 mila persone

Milano Music Week 2025, un’edizione da record che porta in città oltre 70 mila persone

A raccontare l’intera settimana è stato anche il contributo delle radio ufficiali: RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, che hanno seguito da vicino concerti, protagonisti e iniziative