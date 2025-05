Tiziano Ferro a RTL 102.5: "Per il tour ci divertiremo"

Il cantautore ha presentato in The Flight il nuovo album "Il mestiere della vita" e il prossimo tour

Tiziano Ferro ha presentato in The Flight oggi pomeriggio l'ultimo album "Il mestiere della vita". "Già dalla copertina si capisce un po' il mio mondo - ha spiegato -. Un ragazzo in mezzo alla strada di Los Anageles aperto alla vita, senza paura". Tante le collaborazioni sia nei testi che artistiche e su tutte spicca "Il conforto" con Carmen Consoli. "Abbiamo appena finito di girare il video - ci anticipa-. Stare con Carmen mi fa bene. Lei una volta ha detto che sono il suo alter ego maschile. Io sono stato e rimango il suo fan numero uno". Ma Tiziano si sta già preparando per il grande tour negli stadi al via l'11 giugno. Oltre 200mila i biglietti venduti e dopo Milano raddoppia anche Roma. L'hashtag #TizianoRTL1025 è entrato anche in trend topic mondiale oltre che stabile in top Italia.

