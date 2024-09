Tony Effe e Giulia De Lellis: la prima foto insieme conferma il gossip degli ultimi mesi

Se ne parla da mesi. Tony Effe e Giulia De Lellis escono allo scoperto. La loro storia è stata spifferata dai giornali di gossip, diversi mesi fa. Adesso con la prima foto pubblicata tutto diventa ufficiale.

E' proprio il rapper, reduce dall'Arena di Verona con Rtl102.5, a non voler più nascondere la storia con l'influencer (in passato legata ad Andrea Damante): lo scatto in auto, in atteggiamenti intimi, fa pensare ad una grande storia d'amore.

LE PAROLE DI GIULIA DE LELLIS A COSMOPOLITAN

Giulia De Lellis in un'intervista a Cosmopolitan ha fatto chiarezza: "Il mio cuore è leggero, e forse non è neanche più troppo solo". Fino a pochi mesi fa, la De Lellis era legata a Carlo Gussalli Beretta, ma tutto è finito. Poi è arrivato Tony Effe: le spifferate, le prime foto e ora l'ufficialità.

LE PAPARAZZATE

Le prime paparazzate e poi le spifferate dei giornali di gossip. L'estate è stata scandita, giorno dopo giorno, dalla love stry tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Facciamo un passo indietro: i due soono stati "pizzicati" - insieme fino all'alba - nei mesi scorsi al concerto di Geolier a Napoli. Poi in spiaggia in Puglia. Vacanza all'insegna dell'amore. Ed ancora al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, lo scorso 30 giugno.

Il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, parla di una convivenza nell'appartamento milanese di Giulia.

RIASCOLTA L'ESIBIZIONE DI TONY EFFE E GAIA ALL'ARENA DI VERONA

LEGGI ANCHE Tony Effe presenta ‘Icon’ a RTL 102.5 e si prepara al nuovo tour: «I palazzetti erano il passo che mi mancava per potermi sentire un vero artista»