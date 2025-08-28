Torino: autotrasportatore suicida, era stato umiliato e schiaffeggiato davanti ai colleghi





Una morte ancora da chiarire, tanto che ci sono due persone accusate di omicidio colposo. L’uomo aveva 60 anni, era vicino alla pensione, e nel racconto dei suoi familiari veniva bullizzato e sottoposto a turni massacranti, spesso variati all’ultimo istante. Ma la misura si è colmata quando, nel marzo del 2023 si è tolto la vita. Era stato umiliato e schiaffeggiato davanti ai colleghi. Aveva chiesto turni di lavoro più leggeri. La Procura di Torino aveva aperto un fascicolo di inchiesta sul caso, ipotizzando lo sfruttamento lavorativo. ora la pm Rossella Salvati, che ha ereditato l'inchiesta dall'ex procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo,e chiuso l'indagine, confermando invece l'accusa di omicidio colposo.

L'autotrasportatore lavorava per Af Logistics, una grossa società fornitrice, tra l’altro, di una catena di supermercati. Nei prossimi giorni dovrebe arrivare per due manager della società la richiesta di rinvio a giudizio e la fissazione dell'udienza preliminare. Gli atti riguarderebbero l'amministratore della società di logistica e il responsabile dell'ufficio di Rivalta che organizzava i turni. Loro sarebbero responabili di istigazione al suicidio.



