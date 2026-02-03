Tragedia a Sarno, panettiere ucciso all'interno del suo negozio, fermato un uomo di 33 anni

UN NEGOZIANTE CONOSCIUTO

Si chiamava Gaetano Russo, aveva 60 anni, gestiva un negozio di alimentari a Sarno, in provincia di Salerno. Vendeva pane e salumi, lo hanno trovato agonizzante nel suo locale, poco prima dell’una della notte scorsa. Era stato accoltellato, la morte è sopraggiunta in fretta.

AGGRESSORE IN STATO CONFUSIONALE

Sul posto c’era ancora il presunto aggressore, un 33enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine. Era in stato confusionale, non ha opposto resistenza all’arresto. Al suo fermo ha contribuito anche un carabiniere fuori servizio, che abita nei pressi del negozio ed è stato richiamato dalle urla. E’ intervenuto e ha chiamato i rinforzi.

LITIGIO O RAPINA?

Il presunto aggressore è stato portato in caserma, per lui è pronta l’accusa di omicidio; ora le indagini mirano a chiarire la dinamica e soprattutto il movente: al momento circolano due ipotesi, che sono ancora da confermare: la lite degenerata o il tentativo di rapina finito male.

INDAGINI DA COMPLETARE

Anche l’orario notturno dell’aggressione sembra inconsueto. Perchè Gaetano Russo si trovava nel suo negozio ben oltre l’orario di chiusura? Forse era stato messo in allarme da qualcosa. Oppure si è reso conto dell’intenzione di entrare da parte del 33enne. Le indagini serviranno per fare chiarezza.



