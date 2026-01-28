Trump: armada pronta ad agire veloce e violenta, l' Iran non vuoile trattare sotto minaccia, Egitto e Turchia medIatori

Trump:armada pronta ad agire veloce e violenta, l' Iran non vuoile trattare sotto minaccia, Egitto e Turchia medIatori Photo Credit: Ansa/ ABEDIN TAHERKENAREH

Gabriele Manzo

28 gennaio 2026, ore 19:30

Il segretario di stato amricano Marco Rubio al senato "il regime iraniano è più debole che mai", le nostre risorse in Medio Oriente sono schierate a difesa del nstro personale

Gli americani avanzano, il regime iraniano è sempre più nervoso e in bilico, Trump all'Iran: "Massiccia 'armada' contro di voi". Araghchi: "Non negoziamo con le minacce se attaccati reagiremo come non mai, colpendo basi Usa nella regione Una nuova stima parla di oltre 6200 morti nelle proteste. Anche dall’Europa ci sono segnali. Il cancelliere tedesco Merz: “il regime ha i giorni contati”. Egitto e Turchia tentano la mediazione.


Rubio al senato

Quello che state vedendo ora è la capacità di posizionare risorse in Medio Oriente per difenderci da quella che potrebbe essere una minaccia iraniana contro il nostro personale": lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio in una audizione al Senato rispondendo ad una domanda sul dispiegamento di asset militari americani in Medio Oriente. Il regime iraniano "e' piu' debole che mai". Ne e' sicuro il segretario di Stato americano, Marco Rubio, che nella sua audizione di oggi alla commissione Esteri del Senato sul Venezuela ha spaziato anche sul tema Iran.

"Quel regime e' probabilmente piu' debole che mai e il problema centrale che affrontano a differenza delle proteste che avete visto in passato su altri argomenti e' che non hanno modo di affrontare le lamentele principali dei manifestanti, ovvero che la loro economia e' in collasso", ha detto il segretario di Stato Usa. In Iran sono "certamente" stati uccisi "migliaia" di manifestanti anti regime, ha aggiunto senza fornire una stima delle vittime della repressione.

Le armi nucleari

In precedenza Trump aveva detto che l’Armada è pronta a agire in maniera violenta e veloce. Speriamo che l'Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo - NIENTE ARMI NUCLEARI - che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo stringe, è davvero essenziale! Come ho già detto all'Iran una volta, FATE UN ACCORDO!". Lo afferma Donald Trump su Truth. "Non l'hanno fatto e c'è stata 'l'Operazione Martello di Mezzanotte' (a giugno 2025, ndr), una massiccia distruzione dell'Iran. Il prossimo attacco sarà molto peggiore! Non fatelo accadere di nuovo".


