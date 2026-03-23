Trump: colloqui positivi che proseguono, stop ai bombardamenti su strutture iraniane per cinque giorni





C’è una tregua, una pausa negli attacchi aerei. Gli Stati Uniti rinviano gli attacchi all'Iran dopo colloqui “molto buoni e produttivi degli ultimi due giorni”, scrive Donald Trump su Truth. Donald Trump ha dichiarato di aver dato istruzioni all'esercito statunitense di rinviare “tutti gli attacchi militari contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane” in seguito a due giorni di “conversazioni molto positive e produttive” con l'Iran su “una completa e totale risoluzione delle nostre ostilità nel Medio Oriente”. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che la pausa durerà cinque giorni ed è subordinata al “successo degli incontri e delle discussioni in corso”.



