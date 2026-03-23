Trump: colloqui positivi che proseguono, stop ai bombardamenti su strutture iraniane per cinque giorni

Trump: colloqui positivi che proseguono, stop ai bombardamenti su strutture iraniane per cinque giorni

Trump: colloqui positivi che proseguono, stop ai bombardamenti su strutture iraniane per cinque giorni Photo Credit: Ansa/ ABEDIN TAHERKENAREH

Gabriele Manzo

23 marzo 2026, ore 13:30

Il presidente degli Stati Uniti lo scrive su Truth, effetti immediati su prezzo del petrolio e sull'andamento delle borse, Milano inverte subito la tendenza e mette quasi il 3%


C’è una tregua, una pausa negli attacchi aerei. Gli Stati Uniti rinviano gli attacchi all'Iran dopo colloqui “molto buoni e produttivi degli ultimi due giorni”, scrive Donald Trump su Truth. Donald Trump ha dichiarato di aver dato istruzioni all'esercito statunitense di rinviare “tutti gli attacchi militari contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane” in seguito a due giorni di “conversazioni molto positive e produttive” con l'Iran su “una completa e totale risoluzione delle nostre ostilità nel Medio Oriente”. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che la pausa durerà cinque giorni ed è subordinata al “successo degli incontri e delle discussioni in corso”.

Subito effetti economici

Il prezzo del petrolio è in discesa . Il wti scivola a 90 dollari (-8,7%) dopo che in mattinata ha toccato un massimo a a 100,68 dollari. Anche il Brent mette la retromarcia e si porta a 104,5 dollari (-7%) dagli iniziali113,7 dollari al barile. Alle 12.30 giravolta della Borsa di Milano, con gli Stati Uniti che rinviano gli attacchi all'Iran. Milano sale del 2,45% con il FtseMib a 43.675 punti. Lo spread, che ha raggiunto un massimo a 104 punti, scivola a 84 punti base con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,8%.

Allerta per i cittadini americani

Esplosioni sono state udite a Dubai e Ras Al Khaimah, nel nordovest degli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce il Tehran Tim. Poco prima dell’annuncio di Trum allerta mondiale del Dipartimento di Stato Usa ai suoi cittadini. Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un “avviso a livello mondiale” rivolto agli statunitensi residenti fuori dagli Stati Uniti, specialmente nel Medio Oriente, per invitarli ad adottare misure precauzionali nel contesto della guerra in corso con l'Iran. “I gruppi che sostengono l'Iran potrebbero prendere di mira altri interessi statunitensi all'estero o luoghi associati agli Stati Uniti e/o a cittadini americani in tutto il mondo”.

“I cittadini statunitensi all'estero devono seguire le indicazioni contenute negli avvisi di sicurezza emessi dalla più vicina ambasciata o consolato degli Stati Uniti - si legge nella nota pubblicata sul sito del Dipartimento di Stato -. Le chiusure periodiche dello spazio aereo potrebbero causare disagi ai viaggi. Le sedi diplomatiche statunitensi, anche al di fuori del Medio Oriente, sono state prese di mira”. Il Dipartimento invita gli americani all'estero a registrarsi per ricevere gli ultimi avvisi di sicurezza e a seguire il canale del Dipartimento sugli avvisi di sicurezza.


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