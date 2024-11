Tv, minacce a Report e Sigfrido Ranucci: “Meritate una pulizia stile Charlie Hebdo”

Non c’è pace per Report, la trasmissione di Rai 3 condotta da Sigfrido Ranucci. Dopo le polemiche politiche che ne hanno accompagnato la messa in onda a più riprese, ora arrivano anche delle minacce alla redazione. L’intimidazione arriva in risposta al servizio firmato da Giorgio Mottola trasmesso domenica scorsa sul conflitto tra Israele e Palestina.

MINACCE A REPORT, IL TESTO DELL’INTIMIDAZIONE

“Vi dovreste vergognare per l’ignobile servizio anti Israele della scorsa settimana. Pulizia etnica da parte dell’esercito israeliano a Gaza!? La meriteresti Voi, stile redazione di Charlie Hebdo”

Parole piene di odio che sono state recapitate alla squadra di lavoro di Report e riportate da Sigfrido Ranucci sul suo profilo Facebook. Il conduttore ha poi ricordato che le minacce fanno riferimento all’attentato del 7 gennaio 2015 quando “commando di due uomini armati con fucili d’assalto Kalashnikov fece irruzione nei locali della sede del giornale durante la riunione settimanale di redazione, sparando sui presenti. Furono uccise dodici persone, tra le quali il direttore Stéphane Charbonnier detto Charb, diversi collaboratori storici del periodico (Cabu, Tignous, Georges Wolinski, Honoré) e due poliziotti”. Ranucci conclude il post precisando di aver prontamente avvisato la sua scorta.

MINACCE A REPORT, VICINANZA POLITICA

Solidarietà da più fronti: la prima è la presidente della Commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia che si è espresso in sostegno di Report: “Piena e totale solidarietà e vicinanza personale nei confronti di Sigfrido Ranucci e di tutta la redazione di Report per le inaccettabili e vergognose minacce subite a seguito della messa in onda di un servizio su Israele. Mi auguro che le autorità competenti riescano ad individuare il prima possibile il responsabile di questo atto che segna un ennesimo attacco indegno alla libertà di informazione nel nostro Paese. Parole di affetto e sdegno anche da alcuni esponenti politici della Commissione di Vigilanza come gli esponenti del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua e Anna Laura Orrico: Sigfrido Ranucci è già costretto a vivere sotto scorta e ricevere simili minacce rappresenta l’ennesimo vile attacco alla stampa indipendente nel nostro paese.





Nonostante tutto, Report continua ad incassare l’affetto del pubblico. Domenica 10 novembre, la trasmissione di Rai 3 ha registrato 1.362.000 spettatori pari al 7.6% di share.