Ucraina sotto le bombe russe, la tregua del gelo è finita. Trump ottimista per i colloqui

Stridono gli annunci ottimistici del presidente Trump su accordi di pace vicini, mentre la popolazione ucraina cerca di sopravvivere alle bombe russe e al gelo, fuori e dentro le case, con la temperatura che scende anche 20 gradi sotto zero.

LA FINE DELLA TREGUA DEL GELO

È durata poche notti la tregua concessa dal Cremlino, e le infrastrutture energetiche hanno ricominciato ad essere i bersagli del martellamento russo. Il presidente Zelensky ha denunciato 70 missili e 450 droni su Sumy e Karkiv -dove è 1 morta una persona e 5 sono rimaste ferite- e nella regione di Kiev, Odessa, Dnipro e Vinnytsia. Non sono stati risparmiati gli edifici residenziali. Gli attacchi russi della notte "hanno colpito le regioni di Sumy e Kharkiv, la regione di Kiev e la capitale, nonché le regioni di Dnipro, Odessa e Vinnytsia. Ad oggi, nove persone sono state segnalate come ferite a seguito dell'attacco" ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. "Si sono verificati danni a normali edifici residenziali e alle infrastrutture energetiche. A Kiev, gli attacchi con droni hanno causato incendi in grattacieli e danneggiato un asilo", aggiunge.

I COLLOQUI E L'OTTIMISMO

La Russia, ha accusato il leader ucraino, preferisce attaccare piuttosto che negoziare e approfitta dei giorni più freddi dell’inverno per terrorizzare la popolazione. Il tutto mentre, da domani dovrebbero riprendere i colloqui ad Abu Dhabi, per cercare la pace, ci saranno le delegazioni dei paesi in guerra e i mediatori americani. Trump dice che le cose vanno bene, mentre il gelo fa più paura delle bombe



