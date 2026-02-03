Ucraina sotto le bombe russe, la tregua del gelo è finita. Trump ottimista per i colloqui

Valentina Iannicelli

03 febbraio 2026, ore 11:14

L'inferno del gelo, con temperature a -20 gradi, è scandito dalle bombe russe che piovono sulle infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Zelensky condanna il Cremlino che preferisce attaccare piuttosto che negoziare

Stridono gli annunci ottimistici del presidente Trump su accordi di pace vicini, mentre la popolazione ucraina cerca di sopravvivere alle bombe russe e al gelo, fuori e dentro le case, con la temperatura che scende anche 20 gradi sotto zero.

LA FINE DELLA TREGUA DEL GELO

È durata poche notti la tregua concessa dal Cremlino, e le infrastrutture energetiche hanno ricominciato ad essere i bersagli del martellamento russo. Il presidente Zelensky ha denunciato 70 missili e 450 droni su Sumy e Karkiv -dove è 1 morta una persona e 5 sono rimaste ferite- e nella regione di Kiev, Odessa, Dnipro e Vinnytsia. Non sono stati risparmiati gli edifici residenziali. Gli attacchi russi della notte "hanno colpito le regioni di Sumy e Kharkiv, la regione di Kiev e la capitale, nonché le regioni di Dnipro, Odessa e Vinnytsia. Ad oggi, nove persone sono state segnalate come ferite a seguito dell'attacco" ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. "Si sono verificati danni a normali edifici residenziali e alle infrastrutture energetiche. A Kiev, gli attacchi con droni hanno causato incendi in grattacieli e danneggiato un asilo", aggiunge.

I COLLOQUI E L'OTTIMISMO

La Russia, ha accusato il leader ucraino, preferisce attaccare piuttosto che negoziare e approfitta dei giorni più freddi dell’inverno per terrorizzare la popolazione. Il tutto mentre, da domani dovrebbero riprendere i colloqui ad Abu Dhabi, per cercare la pace, ci saranno le delegazioni dei paesi in guerra e i mediatori americani. Trump dice che le cose vanno bene, mentre il gelo fa più paura delle bombe


Argomenti

accordi
russia
trump
ucraina

