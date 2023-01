Ucraina, Kiev attacca il Donetsk occupato dai russi. L'Unione Europea ribadisce il suo sostegno

Zaporizhzhia, Dnipro, Kharkiv, Kiev, sulle regioni ucraine continuano i bombardamenti russi. Nella capitale colpite ancora una volta le infrastrutture energetiche, con nuove interruzioni della corrente e strutture per il riscaldamento scollegate dalla rete elettrica. Le autorità esortano i cittadini al risparmio, mentre l’esercito prova a fronteggiare gli attacchi.

9 MILIONI DI RIFUGIATI SOLO IN POLONIA

ha scritto in risposta il presidente Zelensky, ricordando l'appuntamento del vertice tra Unione europea e Kiev in programma il 3 febbraio. Alla vigilia del nuovo anno Zelensky aveva dichiarato che l'Ucraina continuerà a combattere, auspicando che il 2023 sia l’anno in cui gli ucraini torneranno a casa. E sono molti i cittadini che hanno dovuto lasciare il loro Paese. Secondo le autorità polacche dall’inizio della guerra i rifugiati arrivati sono quasi 9 milioni.