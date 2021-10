“Un auto in piscina durante le riprese”: l’attore Francesco Bruni svela cosa accade sul set

Giovane e intraprendente. Sicuramente pieno di talento, non a caso in Vacanze su Marte - il film con Boldi e De Sica - Francesco Bruni mostra tutte le sue doti da attore. Adesso sogna in grande: niente tv e reality. "Non fanno al caso mio", racconta su RTL102.5 News (la digital radio anche in chiaro in radiovisione sul canale 233 del Digitale terrestre o 737 di Sky). L'esordio di Francesco Bruni è legato inevitabilmente ai film di Natale. Il primo nel 2018: Amici come prima, che segna il ritorno di Boldi e De Sica al cinema dopo tredici anni di allontanamento. "Quest'anno non ci sarà il Cinepanettone, ma vedrete una commedia su Babbo Natale per i più piccoli", racconta Bruni. Che poi svela un particolare inedito avvenuto sul set durante le riprese del film che uscirà il prossimo anno. “Una macchina per errore è finita in piscina. Ovviamente non c’è traccia di tutto questo nel film, ma immaginate le nostre risate. Abbiamo continuano a girare come se non fosse accaduto nulla”, svela Bruni. “Forse non dovevo dirlo, vabbè ormai l’ho detto”.





L'AMICIZIA CON CHRISTIAN DE SICA

Sui social di Bruni ci sono varie foto in vacanza con Christian De Sica. "Da lui ho imparato molto. Siamo molto amici", dice. Ora si attende l'uscita del nuovo film, un remake di "Altrimenti ci arrabbiamo": storica pellicola con Terence Hill e Bud Spencer. "Faccio il figlio del cattivo, che è interpretato da De Sica", prosegue Bruni. Ma il finale non può svelarlo. Attendiamo l'arrivo nelle sale del film. A proposito: l'attore ventincinquenne è felice per il ritorno alla normalità con la capienza al 100% nei cinema. "Uno spiraglio di normalità. Tornare al cinema per noi significa tanto, è sicuramente un segnale molto importante. Io ci sono tornato subito, anche con la capienza ridotta. Ora dobbiamo andarci tutti", sottolinea nel corso dell'intervista.





IL NUOVO FILM DI NATALE E IL SOGNO DEL CASSETTO

A Natale è atteso il nuovo film di Alessandro Siani con De Sica. "Ci sarò anche io. Farò il cattivo, ma si tratta di un film per bambini non è un cinepanettone", spiega Bruni.

Nessun reality. Nel futuro di Francesco Bruni c’è spazio solo per la macchina da presa. “Non penso ai reality, se dovessi fare tv allora preferirei una fiction. Ma deve arrivare quella giusta al momento giusto, e non solo certo io a deciderlo. Lo fanno i produttori”, conclude l’attore.