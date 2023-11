Una dedica dolcissima alla piccola Luna Marì, così Antonino Spinalbese emoziona tutti sui social

Dolce. Innamorato di sua figlia, Luna Marì. Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez ed ex concorrente del Grande Fratello vip, emoziona tutti.

Il parrucchiere-imprenditore, che è amatissimo dal pubblico, pubblica alcune Ig stories insieme a sua figlia (nata dalla relazione lampo con la showgirl argentina). Antonino è rapito dalla bellezza della piccola Luna, la ama tantissimo e i suoi gesti commuovono i suoi fan. Poi pubblica una pagina di diario social (che rimuove successivamente). E scrive: “Il motivo? Perché non ti ho qui ora”. E' questa una parte della bellissima dedica a Luna Marì. Antonino è un papà sempre molto presente e attento.

"PORTO LA FEDE AL DITO PER LEI"

Un anno e mezzo fa, prima di entrare nella casa del Gf vip, Antonino raccontò a RTL 102.5 News di aver deciso di indossare la fede al dito per sua figlia. Un amore sconfinato. Profondo.

CLICCA QUI PER RIVEDERE L'INTERVISTA https://play.rtl.it/ospiti/35/antonino-spinalbese-sono-sposato-con-mia-figlia-ecco-perche-porto-la-fede-al-dito-lunedi-25-aprile-2022/

Spinalbese usa parole dolcissime nei confronti di sua figlia. “Alcune volte mi chiedo come sia possibile basare ogni istante della vita a te. Credo di essere profondamente sbagliato, sbagliato per ‘perdermi’ molti momenti con persone a me care, ma che giustifico sempre tirando in ballo te come se fossi un peso. La mia verità è che mi sono sentito totalmente inadeguato, per svolgere, a mio avviso ‘il compito’ più difficile mai avuto prima”, dice.

LA CARRIERA DA PARRUCCHIERE

Addio vita da parrucchiere. Antonino, però, porta sempre con sé forbici e pettine. Non si sa mai: qualche fuoriprogramma non manca mai, un taglio al volo ad un amico o ad un'amica. "Non avrei il tempo di farlo come professione, con tutti gli impegni lavorativi che ho”, aveva raccontato un anno fa in una lunga chiacchierata in radiovisione su RTL 102.5 News. "Prima o poi anche a voi farò un taglio".

Tanti impegni lavoratovi all'orizzonte. Molte persone, che lo hanno seguito al Grande Fratello vip, vorrebbero rivederlo molto presto in televisione. Appunto, quando? Nessuna notizia ufficiale per adesso. Spinalbese è molto impegnato con la sua attività di modello e imprenditore. Molti brand, infatti, lo contattano come testimonial.