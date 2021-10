Una foto preoccupa i sudditi, quello che c’è da sapere sul bastone della Regina Elisabetta II

Per la prima volta ad un grande evento pubblico la Regina Elisabetta si presenta con il bastone. Non rinuncia a quell’eleganza che da sempre la contraddistingue: ora gli occhi di tutti i tabloid mondiali sono puntati sulla regina Elisabetta II. Novantacinque anni suonati, una lucidità invidiabile e quel segreto dell'elisir di lunga vita che forse custodisce gelosamente. La Regina prende parte alla cerimonia per il centenario della Royal British Legion (fondata nel 1921 per prendersi cura dei militari e delle loro famiglie dopo il primo conflitto mondiale). L'evento si svolge nell'abbazia di Westminster. Ed è lì che viene fotografata, per la prima volta, con il bastone. C’è, però, un precedente diverso: nel 2003, dopo un intervento al ginocchio, si mostrò ai sudditi nella stessa condizione.

Durante la cerimonia ci pensa la principessa Anna, figlia della regina, a passarle il bastone dopo essere scesa dalla Limousine Reale. Outfit elegante, come sempre, per Elisabetta II: cappotto di lana blu, cappello di ordinanza dello stesso colore. Sorriso. Cammina elegantemente e si dirige verso la chiesa. I Tabloid inglesi, ovviamente, scrivono "fiumi di parole", ma Buckingham Palace non batte ciglio. Nessuna dichiarazione ufficiale su quel bastone.





Le condizioni di salute della regina

Elisabetta II sta bene. Ha 95 anni, ma è in perfetta forma di salute. I Tabloid britannici lo sanno bene. Quel bastone, che ha attirato l'attenzione di tutti, non deve spaventare i sudditi. Infatti, il «Daily Mail», che cita fonti vicine a Buckingham Palace, sostiene che la sovrana lo abbia usato soltanto per sicurezza poiché il pavimento dell'Abbazia è pieno di dislivelli. Quindi non ci sarebbe nessuna prescrizione medica dietro l'utilizzo del bastone.





Si avvicina il Natale, avverrà la reunion con Harry e Meghan?

Manca poco al Natale. Il conto alla rovescia è già iniziato, secondo fonti vicine alla casa Reale Harry e sua moglie Meghan potrebbero fare ritorno in Inghilterra dopo l’addio alla Corona e ai privilegi. Sarebbe l'occasione giusta per presentare a nonna Elisabetta la piccola Lilibet Diana, figlia della coppia. Ma l'ultimo avvenimento, legato alla cerimonia del 19 ottobre che avrebbe dovuto vedere il ritorno momentaneo di Harry in Gran Bretagna, fa precipitare ogni speranza. Il principe è atteso per il memorial di sua madre Diana, ma alla fine ha detto no snobbando l'evento che si terrà a Kensington Palace. I tabloid inglesi, addirittura, sostengono che possa esserci lo zampino di William. Sarà vero? Eppure papà Carlo, dopo il funerale di Filippo (marito di Elisabetta, morto a 100 anni) si era intrattenuto a lungo con i suoi due figli. Una chiacchierata che, secondo i beninformati, sarebbe stata utile a cancellare ogni tensione. Ma di tempo al Santo Natale ce ne vuole: occorre aspettare con pazienza per vedere cosa accadrà.