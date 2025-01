Incendi a Los Angeles: annullato l'annuncio delle candidature in presenza per i SAG Awards

A causa degli incendi che stanno interessando l’area di Los Angeles, anche l'industria del Cinema ha deciso di fermarsi. Oggi, mercoledì 8 gennaio, era in programma l’annuncio in presenza della nomination dei SAG Awards (Screen Actors Guild Award), il riconoscimento che viene assegnato dal sindacato alle migliori interpretazioni. Gli organizzatori però hanno deciso di annullare l’evento per motivi di sicurezza dovuti all’incendio boschivo di 3.000 acri.





SAG AWARDS, SALTA LA DIRETTA

"Per eccesso di cautela per la sicurezza dei nostri presentatori, ospiti e personale, l'annuncio in diretta delle nomination per la 31a edizione annuale dei SAG Awards è stato annullato a causa degli incendi boschivi e delle avverse condizioni del vento a Los Angeles", si legge in una dichiarazione inviata stasera tardi dagli organizzatori dei SAG Awards. "I candidati saranno svelati tramite un comunicato stampa e sul sito web dei SAG Awards. Non vediamo l'ora di celebrare questi incredibili attori e il loro lavoro alla cerimonia dei SAG Awards del 23 febbraio. Nel frattempo, invitiamo tutti a stare al sicuro e vi ringraziamo per il vostro continuo supporto". L'attrice candidata al premio SAG Joey King ( A Family Affair, We Were The Lucky Ones ) e l'attore candidato al Golden Globe Cooper Koch ( Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, They/Them ) avrebbero dovuto annunciare le nomination nella mattinata dell’8 gennaio. La 31a edizione annuale degli Screen Actors Guild Awards, prodotta da Silent House Productions in collaborazione con SAG-AFTRA, verrà trasmessa in streaming live in tutto il mondo su Netflix domenica 23 febbraio 2025.





PROVE GENERALI PER GLI OSCAR

Il SAG Award è un momento importante per la stagione dei Premi a Hollywood. Così come accade con i Golden Globe, anche in questo caso l’esito può influenzare direttamente l’andamento degli Oscar. Non a caso lo scorso anno a trionfare nella serata dei SAG Award fu, appunto, proprio “Oppenheimer”, che nella sezione cinema si aggiudicò tre riconoscimenti su sei: quello corale, come miglior cast cinematografico, poi quelli individuali con Cillian Murphy miglior attore protagonista e Robert Downey Jr. miglior attore non protagonista. Un risultato che fu confermato anche in seguito durante la notte degli Oscar. Quest’anno a contendersi i riconoscimenti ci sono sicuramente le attrici di “Emilia Perez” (Selena Gomez, Zoe Saldana e Karla Sofia Gascon) ma anche la protagonista di “Anora” Mike Madison. Angelina Jolie e Nicole Kidman sperano di ottenere qualcosa con le loro rispettive performance in “Maria” di Pablo Larrain e “Babygirl” di Halina Reijn. Sul fronte maschile la partita sembra un duello a due tra il favorito Adrien Brody e Timothee Chalamet. Il primo è il protagonista di "The Brutalist" di Brady Corbet, mentre il secondo spera di aggiudicarsi qualcosa grazie alla sua interpretazione di Bob Dylan. La stagione dei premi è ancora lunga e la corsa per arrivare agli Oscar è soltanto all'inizio.