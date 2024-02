Vent'anni senza Marco Pantani. Riaccese la passione per il ciclismo, il suo mito vive ancora

ENTRATO NEL MITO

C’è chi ha vinto più di lui. Ma la passione che è stato capace di accendere Marco Pantani non si è più vista. Gli ascolti televisivi del ciclismo in Italia non sono mai più stati così alti. Era il ragazzo fragile che era stato capace di diventare eroe. Superando incidenti, infortuni, sfortuna. Ma che poi non era stato più in grado di rialzarsi dopo l’ultima caduta.

UNO SCALATORE FORMIDABILE

Il fenomeno Marco Pantani si presenta agli appassionati durante il Giro d’Italia del 1994, quando stravince le tappe di montagna a Merano e all’Aprica, dopo aver scalato il Mortirolo. L’anno successivo inizia a incontrare la sfortuna: cadute, incidenti, infortuni. Che non gli impediscono di vincere due tappe al Tour de France, una sulle Alpi, una sui Pirenei. La consacrazione arriva nel 1998, l’anno della grande doppietta Giro d’Italia-Tour de France. Nel 1999 stradomina il Giro d’Italia: nella tappa di Oropa gli salta la catena, a inizio salita resta in fondo al gruppo, ma non si arrende: a poco a poco rimonta tutti, supera 49 ciclisti e si presenta per primo al traguardo. Quando l’incoronazione sembra a un passo, lo choc: i controlli sul sangue prima della tappa a Madonna di Campiglio evidenziano un valore troppo alto dell’ematocrito; un peccato veniale in quel ciclismo infestato dal doping. Ma per Pantani - che respinge le accuse e denuncia un complotto ai suoi danni- è una umiliazione troppo grande, portato via come un criminale davanti ai flash dei fotografi. Non sarà più lo stesso, Marco entra in una spirale da cui non riuscirà più a uscire.