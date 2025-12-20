Via libera alla manovra in Commissione Bilancio al Senato. Blitz sul condono, opposizioni in rivolta, poi la marcia indietro

Via libera alla manovra in Commissione Bilancio al Senato. Blitz sul condono, opposizioni in rivolta, poi la marcia indietro

Via libera alla manovra in Commissione Bilancio al Senato. Blitz sul condono, opposizioni in rivolta, poi la marcia indietro Photo Credit: Foto: Ansa/Fabio Frustaci

20 dicembre 2025, ore 19:30 , agg. alle 19:40

Dopo le tensioni nella Lega che ha posto il veto sulle norme sul riscatto della laurea e le finestre per la pensione anticipata, il ministro Giorgetti precisa che non farà un passo indietro

Lunedì la manovra economica del governo arriva in aula a Palazzo Madama per l’inizio della discussione generale che porterà, il giorno dopo, al voto. L’iter in commissione bilancio del Senato, oggi, si è complicato quando la maggioranza con Fratelli Italia ha prima rispolverato il condono del 2003 con un emendamento, poi lo ha trasformato in ordine del giorno davanti alle critiche e alla minaccia di ostruzionismo delle opposizioni. Il testo stanzia risorse per i crediti d'imposta Transizione 5.0 e Zona economica speciale, il Piano casa e rifinanzia il Ponte sullo Stretto. Torna l'ampliamento dei datori di lavoro obbligati a versare il Tfr al Fondo Inps. Salta invece l'anticipo della pensione di vecchiaia ricorrendo ai fondi complementari, una misura secondo il ministro Giorgetti, che 'non è stata ritenuta strategica'. Lo stesso Giorgetti che ha escluso le dimissioni aggiungendo: 'conta il risultato finale'. Il voto finale per evitare l’esercizio provvisorio alla Camera tra Natale e la fine dell’anno.

Camera
Condono
Manovra
Opposizioni
Pensioni
Senato
Tfr

