Villa Pamphiili il mistero permane, la neonata potrebbe essere morta per soffocamento, e sarebbe spirata dopo la donna

Potrebbero essere straniere e in particolare, dell'Est o Nord Europa, la donna e la neonata trovate senza vita sabato pomeriggio a Villa Pamphili a Roma, arrivate forse in Italia da pochissimo tempo La donna e la bambina, secondo quanto ricostruito finora, avrebbero vissuto all'interno della villa, in un giaciglio di fortuna per trascorrere la notte. Dall'esame autoptico eseguito ieri sulla donna non sono emerse lesioni esterne evidenti e gli esami tossicologici disposti serviranno a capire se sia deceduta a causa di un'overdose. La bambina, invece, potrebbe, secondo l'ipotesi degli inquirenti, essere morta per soffocamento È questa al momento l'ipotesi degli inquirenti alla luce dell'autopsia svolta ieri. Risposte sull'identità e sulla possibile parentela tra la neonata e la donna trovata, anche lei senza vita nella villa a breve distanza, sono attese nelle prossime ore dall'esame del dna. Sul corpo della donna, ritrovata coperta da un sacco, sono presenti vistosi tatuaggi, uno con un teschio su un surf e un altro floreale.