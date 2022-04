“Vorrei riuscire ad aprire un ristorante": la confessione di Antonio Lorenzon di Masterchef 9

Si collega dall'Egitto e fa sognare tutti in radiovisione su RTL 102.5 News. Adesso Antonio Lorenzon, uno dei concorrenti - vincitore della nona edizione di Masterchef Italia - svela i programmi futuri nel corso di “Trends & Celebrities" con Francesco Fredella e Giovanni Antonacci. In diretta da Sharm el-Sheikh, svela un impegno mozzafiato dietro l'angolo.

IL RITORNO IN TV

Dopo la vittoria conquistata a Masterchef Italia, Lorenzon vorrebbe tornare in televisione. Niente reality. "Per l’autunno a livello televisivo qualcosa siamo sicuri che succederà sicuramente, ma per parlarne ora è un po’ presto…. Intanto, sto riprogrammando una serie che avevo già iniziato l’anno scorso e la stiamo rimettendo in moto un’altra volta, dopo i problemi di cui tutti sono al corrente: uscirà a breve su una piattaforma nuova”, dice in collegamento dall'Egitto.

IL SOGNO NEL CASSETTO

Sembra, però, che Lorenzon abbia le idee molto chiare e voglia aprire un ristorante dove mettere in pratica tutte le sue ricette. Insomma, una roba da leccarsi i baffi. “Vorrei riuscire ad aprire un ristorante entro la fine dell’anno. Se non succede l’Apocalisse, ce la farò”, racconta ancora lo chef. Che potrebbe optare per l'apertura di un ristorante in Italia. Top secret, per adesso. Intanto, Antonio Lorenzon si è sbilanciato dicendo che “la cucina che più lo rappresenta è quella colorata e artistica di Bruno Barbieri". Un vero e proprio complimento al giudice della trasmissione di cucina più amata della tv.