Warner Bros rifiuta Paramount, si prosegue con Netflix

Warner Bros. Discovery rifiuta l'offerta di acquisizione di Paramount da 30 dollari per azione, definendola "inferiore" all'accordo con Netflix e sostenendo che David Ellisons non fornisce "piena garanzia" per il finanziamento. Il consiglio di amministrazione quindi rimane impegnato nell'accordo con Netflix, affermando che l'obiettivo di 9 miliardi di dollari di sinergie sui costi di fusione di Paramount Skydance "renderebbe Hollywood più debole, non più forte"

PARAMOUNT NON CONVINCE WARNER

Alla base della decisione vi sarebbero, secondo quanto riportato dal Financial Times, diverse criticità, a partire dalle modalità di finanziamento dell’operazione. Il board di Warner avrebbe espresso preoccupazioni sulla sostenibilità economica dell’offerta e sui rischi connessi all’elevato livello di indebitamento necessario per completare l’acquisizione. Nel confronto tra le opzioni sul tavolo, la proposta avanzata da Netflix all’inizio del mese, pari a 83 miliardi di dollari, viene considerata più solida. L’accordo con il gruppo guidato da Ted Sarandos e Greg Peters consentirebbe infatti a Warner Bros. Discovery di proseguire nel percorso già annunciato di riorganizzazione e nella prevista scissione delle reti televisive via cavo, tra cui Cnn, Discovery e Turner. “I termini dell’offerta Netflix sono superiori”, avrebbe sottolineato il consiglio di amministrazione di Warner, aggiungendo che la proposta di Paramount “offre un valore inadeguato e comporta rischi e costi significativi” per la società. Una valutazione che contrasta con la posizione della stessa Paramount, secondo cui la propria offerta sarebbe stata più vantaggiosa rispetto all’accordo da 72 miliardi di dollari già stipulato da Warner con Netflix per le attività cinematografiche e di streaming. Il contesto di mercato ha contribuito alla scelta. Nelle ultime sedute, il titolo Warner Bros. Discovery si è mosso intorno ai 29 dollari per azione, un livello che riflette le aspettative degli investitori su un possibile rilancio, ma anche le incertezze legate all’esito dell’operazione.

HOLLYWOOD IN BORSA, NETFLIX GUADAGNA IL 2%

Paramount continua a essere considerata più vicina all’attuale amministrazione rispetto a Netflix, anche per i rapporti degli Ellison con Trump. Tuttavia, secondo il Financial Times, proprio Netflix avrebbe rafforzato la propria posizione nei confronti della Casa Bianca, un elemento non secondario in vista delle necessarie approvazioni regolatorie. Un passaggio che potrebbe attirare l’attenzione dello stesso Trump, anche in relazione al futuro di Cnn, da lui più volte criticata. Netflix ha accolto con favore la raccomandazione del consiglio di Warner di respingere l’offerta di Paramount. In una lettera agli azionisti di Wbd, i co-Ceo Sarandos e Peters hanno espresso soddisfazione per la decisione. La reazione dei mercati è stata immediata: Paramount ha ceduto circa il 2%, Warner Bros. Discovery ha registrato un calo dell’1,2%, mentre Netflix ha guadagnato il 2%.



