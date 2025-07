Web e informazione virale, come nascono le notizie più condivise

Studio americano sulle scelte del nostro cervello perché preferiamo una notizia a un'altra

Quali sono gli articoli che diventano virali, finendo per essere condivisi migliaia di volte su internet e social network? Sono quelli che ci fanno pensare a noi stessi o che migliorano le nostre relazioni facendoci apparire in una luce migliore. Lo spiegano due studi coordinati da Christin Scholz ed Elisa Baek, dell'università della Pennsylvania, pubblicati sulla rivista Psychological Science e su quella dell'Accademia americana di scienza (Pnas). Per la prima volta le ricercatrici hanno localizzato e documentato l'attività cerebrale che spinge a leggere o condividere articoli e a prevedere la viralità degli articoli tra i lettori reali nel mondo. Sono alcune regioni del cervello a determinare quanto prezioso può essere condividere un'informazione, e quanto ciò si traduca in una maggiore probabilità di diventare virale. ''La gente e' interessata a leggere o condividere contenuti legati alle proprie esperienze personali o alla loro percezione di chi sono o vogliono essere - commenta Emily Falk, primo autore di entrambi gli studi - Condividono cose che possono migliorare le loro relazioni, farli sembrare brillanti, empatici o apparire con una luce positiva".

