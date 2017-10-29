WhatsApp, ora si possono cancellare i messaggi

29 ottobre 2017, ore 11:12
Arriva la soluzione per gli errori e pentimenti quando si preme invio
Quante volte vi siete pentiti di trascrivere una frase o una parola su WhatsApp? Arriva la possibilità di cancellare i messaggi inviati per errore, o di cui ci si è pentiti appena premuto il tasto d'invio. Secondo il sito WABetaInfo, dedicato all'applicazione per chattare, la novità è in fase di distribuzione su iPhone, smartphone Android e Windows Phone.
