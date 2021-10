William e Kate alla prima di Bond: i Reali conquistano di nuovo il pubblico

Tornano sulle scene. Ed è subito una notizia: il principe William e sua moglie Kate Middleton si lasciano coccolare dai flash dei fotografi alla prima mondiale del nuovo film di Bond. I tabloid inglesi, sempre molto attenti alle vicende della Casa reale, scrivono fiumi di articoli. Indiscrezioni su indiscrezioni, spifferate e voci che si rincorrono: William e Kate fanno sempre una bella figura dinanzi ai fotografi e al pubblico. Lei indossa un abito luccicante, elegantissimo. In pochi minuti conquista la scena. “No time to die” alla Royal Albert Hall, insieme al principe Carlo e a Camilla, è l'occasione giusta per non sfuggire agli occhi indiscreti della stampa britannica che è sempre attenta al pettegolezzo reale. Tra l'altro il principe e la duchessa hanno incontrato anche Daniel Craig (l’attore di 007) e sembra che Kate abbia sussurrato: “E’ adorabile”. Questo è quello che raccontano i ben informati presenti all'evento.

IL RED CARPET

William e Kate arrivano puntualissimi. Spaccano il minuto, proprio come vuole la tradizione britannica del Big ben (l'orologio del palazzo di Westminster, a Londra, il più preciso al mondo). Per loro un lungo red carpet. Non mancano sorrisi e sguardi pieni di soddisfazione: la scena è tutta per William e Kate, che saluta davanti ai fotografi con affetto i suoceri Carlo e Camilla. E tra i più esperti delle dinamiche reali c'è chi vede un segno di vera distensione all'interno di B. Palace.