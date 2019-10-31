X Factor 13, Enrico Di Lauro è il secondo eliminato dei Live

31 ottobre 2019, ore 23:40
agg. 11 novembre 2019, ore 15:06

L'artista ha perso lo scontro al ballottaggio con Marco Saltari, RTL 102.5 è la radio di X Factor

Il secondo eliminato della tredicesima edizione di X Factor Italia è Enrico Di Lauro. L'artista degli Under Uomini di Malika Ayane si è battuto al ballottaggio con Marco Saltari di Mara Maionchi esibendosi nel suo cavallo di battaglia "Yesterday", ma questo non gli è bastato ad evitare l'eliminazione. Come al solito, grande spettacolo all'X Factor Dome con la serata che si è aperta con l'ospite internazionale Lewis Capaldi, che ha interpretato, insieme ai concorrenti, la sua hit Someone You Loved. Gli altri ospiti della puntata sono stati i Maneskin, che sono tornati sul palco di X Factor da dove è partito tutto il loro successo. Per quanto riguarda la competizione, anche stavolta gli artisti concorrenti hanno dato il meglio di sé, confermando l'alta qualità che si era già vista nel corso delle audizioni e nella prima puntata, complice anche le scelte musicali dei giudici. Malika ha deciso di affidare ai suoi Under Uomini solo brani italiani interpretati da donne, quindi Enrico Di Lauro si è esibito in Cieli immensi di Patty Pravo, Lorenzo Rinaldi ha cantato La notte di Arisa, mentre a Davide Rossi è stato assegnato In alto Mare di Loredana Bertè. Sfera per le sue Under Donne ha deciso di dare Summertime Sadness di Lana Del Rey a Giordana Petralia e Fix You dei Coldplay a Sofia Tornambene. Samuel - al timone dei Gruppi – ha assegnato 7 Rings di Ariana Grande ai Sierra, Clocks Go Forwards di James Bay ai Seawards e infine Take Ü There di Skrillex, Diplo ft. Kiesza ai Booda. Infine, Mara ha scelto per Nicola Cavallaro Old Town Road di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, Scomparire di Giovanni Truppi a Eugenio Campagna e My Sweet Lord di George Harrison a Marco Saltari. Alla fine delle due manche i due concorrenti designati per il ballottaggio sono stati Enrico Di Lauro, della categoria Under Uomini di Malika Ayane, e Marco Saltari, degli over di Mara Maionchi. Alla fine è toccato ad Enrico Di Lauro lasciare la trasmissione. L'appuntamento è, quindi, fissato per il prossimo giovedì, 7 novembre, alle 21.15 su Sky Uno e in contemporanea su RTL 102.5 che, come sempre, seguirà tutti i live e accompagnerà gli ascoltatori fino alla Finale del 12 dicembre.

X Factor
XF13

Mostra tutti
