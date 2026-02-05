XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: il Gruppo RTL 102.5 in prima linea fra informazione, intrattenimento e musica dal cuore di Milano

Dal 6 al 22 febbraio, Il Gruppo RTL 102.5 racconterà i XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. La prima radio d’Italia seguirà la manifestazione con una copertura completa, confermandosi punto di riferimento per l’informazione e il racconto dei grandi eventi sportivi.

Le emittenti saranno presenti con i suoi inviati in tutti i principali luoghi milanesi della manifestazione: cuore pulsante della presenza di RTL 102.5 sarà Palazzo Lombardia e Piazza Città di Lombardia. Ogni mattina, dalle 6:00 alle 9:00, il programma “Non Stop News” andrà in onda dal 39° piano della sede della Regione Lombardia, con uno sguardo privilegiato sulla città e sull’evento olimpico. La giornata proseguirà in Piazza Città di Lombardia, all’interno del format “Oasi Life Experience-Casa Lombardia 2026”, dove verrà allestita “Casa RTL 102.5”, una postazione fissa da cui andrà in onda uno speciale palinsesto condiviso da RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, in diretta tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00. Uno spazio aperto pensato per raccontare lo sport, i protagonisti, le emozioni e il dietro le quinte dell’evento.

Tra i luoghi chiave anche il nuovissimo Unipol Dome, da dove verranno realizzati collegamenti in diretta e approfondimenti in tempo reale per garantire aggiornamenti costanti.

Tutte le gare saranno seguite in diretta e commentate dalla redazione di RTL 102.5, con giornalisti e inviati impegnati direttamente dai luoghi delle competizioni, per offrire un racconto puntuale e coinvolgente. Ampio spazio anche al racconto social: sui canali di RTL 102.5 verranno condivisi risultati, highlights e i momenti più curiosi della manifestazione, per vivere le Olimpiadi minuto per minuto.

E a fine giornata, la festa continuerà da Piazza Città di Lombardia dove, ogni sera a partire dalle 19:00, spazio alla musica, con après-ski esclusivi firmati RTL 102.5 e Radio Zeta, per trasformare l’esperienza olimpica in un grande evento di intrattenimento aperto a tutti.