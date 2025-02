8 milioni di italiani sulla neve nel primo trimestre del 2025, da Cortina a Roccaraso, il fenomeno non conosce crisi

La neve in Italia ha sempre il suo fascino, e incanta sempre più turisti. Ne sanno qualcosa in queste ore a Roccaraso, dove oggi si attendono centinaia di persone. Ma il fenomeno non è solo della località abruzzese. Riguarda tutte le località montane italiane. Saranno ben 8 milioni i connazionali pronti a trascorrere una vacanza in montagna durante il primo trimestre del 2025. Lo mette in evidenza una ricerca dell'Osservatorio Turismo di Confcommercio. Le mete più gettonate sono le celebri località delle Dolomiti, come Cortina d’Ampezzo, ma anche le rinomate stazioni sciistiche del Trentino, e Roccaraso, che sta attirando particolare attenzione.





I dati

Secondo i dati resi noti dall'Osservatorio Turismo di Confcommercio, in collaborazione con Swg, il numero di vacanzieri è leggermente in calo rispetto al 2024, anche se il trend delle vacanze sulla neve rimane forte. A tenere alti i numeri è il cosiddetto turismo "mordi e fuggi" e le vacanze brevi con una durata variabile tra i 4 e i 5 giorni. Solo il 10% degli italiani ha programmato la classica settimana bianca. Le vacanze in montagna vengono scelte principalmente per i viaggi di coppia (64%) o in famiglia (40%). Tra le strutture ricettive meglio l’albergo, ma non manca chi opta per soluzioni come baite, chalet e rifugi (14%). Riguardo agli sport invernali. Lo sci è l’attività sportiva più praticata sulla neve.





Italia in cima alla classifica

Per le vacanze sulla neve gli italiani scelgono le mete della penisola. Circa l'80% dei vacanzieri. Tra le regioni più apprezzate il Trentino-Alto Adige, la Valle d’Aosta e il Piemonte. Perde appeal invece la Lombardia. Solo il 9% degli appassionati della neve si spinge oltreconfine: le mete prescelte sono quelle delle Alpi svizzere, dell’Austria e della Francia. Il 7% degli intervistati, invece, opta per un mix di vacanze tra Italia e altri Paesi. In questo caso il dato è in aumento del 4% rispetto al 2024.





Le mete italiane

Le preferenze dagli italiani sono le piste più panoramiche della Val Gardena: la Longia e la Saslong in testa alla classifica. Segue l'Armentarola di Cortina. Chi ama l’adrenalina sceglie la Spinale Direttissima di Madonna di Campiglio, oppure la Gran Risa in Val Badia e la Forcella Rossa di Cortina. Tra le piste più divertenti ecco la Danterciepes in Val Gardena, la Ciampac in Val di Fassa e la Valena a Pontedilegno Tonale. Dal punto di vista sportivo, lo sci alpino rimane il più praticato. il 60,8% dei vacanzieri sceglie questa disciplina. Salgono anche lo scialpinismo (+68,7%) e lo snowboard (+2,2%). In calo sci di fondo (-14,9%) e le ciaspole (-6,3%).





Il relax

Gli italiani vanno in montagna non solo per la neve e le piste, ma anche per il relax . Il 51% degli intervistati è alla ricerca di riposo. Il 46% preferisce i monti per le escursioni naturalistiche, il 29% per il cibo e il vino, mentre il 25% approfitta delle spa e dei centri benessere.