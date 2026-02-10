A Bordighera si indaga sulla morte di una bambina di due anni. Arrestata la madre

Dramma a Bordighera, in provincia di Imperia, dove ieri mattina è morta una bambina di due anni. A dare l’allarme la madre. Quando gli operatori del 118 sono arrivati nella villetta in località Montenero, la piccola era già in arresto cardiaco. Non si è più ripresa. Sul suo corpo, una serie di lividi.





LE INDAGINI

Da subito qualcosa non torna. La mamma, che ha anche altre due figlie, di 9 e 10 anni, viene portata in caserma. In un lungo interrogatorio, racconta ai Carabinieri che qualche giorno prima la bambina era caduta dalle scale. Poi aggiunge che quella mattina è uscita, lasciando i figli a casa. Al rientro invece, Beatrice - questo il nome della piccola - stava male. La sua versione, però, non convince del tutto. I militari cercano riscontri nelle videocamere di sorveglianza. Fino alla prima ispezione del corpo da parte del medico legale, che rivela che quei tanti lividi sarebbero stati provocati da colpi volontari, alcuni dei quali provocati con oggetti contundenti. La 43enne viene arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale.





L’ARRESTO

Ora si trova nel carcere di Genova Pontedecimo. Giovedì mattina dovrà comparire davanti al gip di Imperia per l'interrogatorio di convalida. Nelle prossime ore verrà disposta l’autopsia sul corpo della bambina, che potrebbe fornire particolari utili. Ieri intanto sono stati sentiti, in procura, anche i nonni, materni e paterni, e il padre delle tre figlie della donna. L’uomo si trova in carcere da agosto. A marzo avrebbe dovuto tenersi l’udienza per stabilire l’affidamento delle bambine alla 43enne.