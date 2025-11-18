A innsbruck macabro ritrovamento, madre e figlia di 10 anni erano state messe in un congelatore
18 novembre 2025, ore 18:30
Scomparse da Luglio 2024 sono morte per cause da stabilire, i due fratelli in arresto da tempo hanno ammesso di averne occultato i cadaveri, ma dicono che la loro morte è stato un incidente
Orrore in Tirolo, dove una donna di origine siriana di 34 anni e la figlia di 10 anni sono state ritrovate morte nel congelatore. Di loro si erano perse le tracce da un anno. Il ritrovamento è stato fatto in un appartamento di Innsbruck dalla polizia austriaca, che ha arrestato due fratelli di 55 e 53 anni, sospettati di omicidio. La donna 34 anni , risultava scomparsa dal Luglio del 2024, i loro corpi sono stati localizzati dalla polizia soltanto venerdì scorso.
Le indagini in corso da mesi
Come riferito dai quotidiani locali, la polizia austriaca indagava da molto tempo , sotto la direzione della procura di Innsbruck. I due uomini sospettati del delitto, un austriaco di 55 anni e suo fratello 53enne, erano già stati arrestati lo scorso giugno e da allora sono detenuti rispettivamente nelle carceri di Innsbruck e Salisburgo. Il direttore della polizia Helmut Tomac, il capo dell'Ufficio di polizia criminale del Tirolo, Katja Tersch e il portavoce della procura Hansjörg Mayr, hanno fornito ulteriori informazioni durante una conferenza stampa.
Tumulate dietro una parete in un grande congelatore
La svolta nelle indagini è arrivata venerdì 14 novembre, quando gli inquirenti sono riusciti a trovare i corpi delle due persone scomparse: "Dopo indagini approfondite abbiamo rinvenuto i cadaveri della donna siriana e di sua figlia in un appartamento a Innsbruck: i loro corpi erano nascosti dentro un grande congelatore, nella parte remota di un ripostiglio, dietro un tramezzo di cartongesso". I corpi delle due vittime erano stati nascosti con grande attenzione, e non erano stati trovati durante le precedenti perquisizioni domiciliari. A denunciare la scomparsa della donna era stato il cugino, a fine giugno 2024. Secondo il direttore della polizia Tomac la donna avrebbe deciso di lasciare il lavoro per intraprendere un lungo viaggio in Turchia. Tuttavia, dopo la partenza, i familiari della donna non hanno avuto più contatti con lei e sui suoi conti risultavano transazioni "sospette".
I fratelli sospettati di omicidio
Come ricostruito dagli inquirenti, la donna e la figlia hanno soggiornato a Düsseldorf dal 13 al 20 luglio, e da lì sarebbero state prelevate da uno dei due sospettati, il 55enne, che ha portato entrambe nel suo appartamento a Innsbruck. L'ultimo contatto telefonico tra la donna e la famiglia risale al 21 luglio dello scorso anno. Poi un lungo silenzio, 16 mesi di indagini senza riaultati, fino alla terribile scoperta dello scorso 14 novembre. Uno dei due fratelli arrestati era stato un collega di lavoro della donna e aveva avuto una relazione con lei. I sospetti si erano concentrati su di lui in seguito a movimenti sul suo conto corrente ritenuti non usuali e a comportamenti definiti strani. I due indagati hanno ammesso l'occultamento delle salme, ma negano l'omicidio, parlando di "un incidente". L'esatta causa di morte, per il momento, non è stata stabilita a causa delle condizioni dei due resti
