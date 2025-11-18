A innsbruck macabro ritrovamento, madre e figlia di 10 anni erano state messe in un congelatore

Orrore in Tirolo, dove una donna di origine siriana di 34 anni e la figlia di 10 anni sono state ritrovate morte nel congelatore. Di loro si erano perse le tracce da un anno. Il ritrovamento è stato fatto in un appartamento di Innsbruck dalla polizia austriaca, che ha arrestato due fratelli di 55 e 53 anni, sospettati di omicidio. La donna 34 anni , risultava scomparsa dal Luglio del 2024, i loro corpi sono stati localizzati dalla polizia soltanto venerdì scorso.

Le indagini in corso da mesi

Come riferito dai quotidiani locali, la polizia austriaca indagava da molto tempo , sotto la direzione della procura di Innsbruck. I due uomini sospettati del delitto, un austriaco di 55 anni e suo fratello 53enne, erano già stati arrestati lo scorso giugno e da allora sono detenuti rispettivamente nelle carceri di Innsbruck e Salisburgo. Il direttore della polizia Helmut Tomac, il capo dell'Ufficio di polizia criminale del Tirolo, Katja Tersch e il portavoce della procura Hansjörg Mayr, hanno fornito ulteriori informazioni durante una conferenza stampa.



