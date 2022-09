A Mosca la commemorazione funebre di Mikahail Gorbaciov, assente il presidente russo Putin

HA SCRITTO LA STORIA

E’ stato l’ultimo leader dell’Unione Sovietica. Ha cambiato la storia, non soltanto della Russia. Mikhail Gorbaciov è stato il maggiore protagonista del processo che ha fermato la guerra fredda. Come un effetto domino, la sua azione ha fatto cadere la cortina di ferro e il muro di Berlino. Glasnost e perestrojka sono diventate parole conosciute anche all’estero, significano trasparenza e riforma. Gorbaciov è diventato popolarissimo all’estero, ha vinto anche un premio Nobel per la pace. Ma in patria, dopo l’entusiasmo iniziale, il consenso è venuto meno e il golpe del 1991 lo ha spazzato via. E infatti quello di oggi a Mosca è un funerale di stato a metà.





L'ASSENZA DI PUTIN

Il presidente russo Vladimir Putin nei giorni scorsi ha elogiato Gorbaciov in un messaggio e ha visitato la camera ardente. Ma oggi non è presente alla cerimonia laica, che si tiene a poche decine di metri dal Cremlino. Sede della commemorazione pubblica è la Casa dei Sindacati, dove in passato si sono svolte le esequie per tutti i leader sovietici a partire da Stalin. Il Cremlino ha dato il consenso all’utilizzo di questa sede e l’organizzazione è a cura del servizio di protocollo dell’amministrazione presidenziale russa. Ma come detto il presidente non c’è. E a suffragare la tesi del funerale di stato a metà c’è anche la presenza dell’ex presidente russo e ora vice presidente del Consiglio di sicurezza Dmitri Medvedev. Il primo ministro russo Mikhail Mishustin e il governo hanno inviato corone di fiori alla camera ardente allestita nella sala delle Colonne.