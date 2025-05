Al Roland Garros Jannik Sinner facile contro Gasquet al suo ultimo torneo in carriera

Prosegue senza intoppi il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros. Poco più di un allenamento il match valevole per il secondo turno con il 38 enne francese Richard Gasquet, al canto del cigno di una carriera che lo ha reso famoso soprattutto per il suo grande rovescio. 6-3, 6-0, 6-4 il risultato finale per il numero uno del mondo, che tornerà in campo sabato prossimo per il terzo turno contro il ceco Lehecka. Avanti anche Flavio Cobolli, che a conferma di un periodo di gran forma, ha fatto suo in quattro set il derby con Matteo Arnaldi. Per l'accesso agli ottavi di finale, il tennista romano se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev, Obiettivo che cercherà di centrare nel primo incontro (ore 11) del programma del venerdì, Lorenzo Musetti, che avrà di fronte l'argentino Mariano Navone. Cerca un'altra impresa Matteo Gigante, che dopo avere sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas, se la vedrà con lo statunitense Ben Shelton. Nel tabellone femminile, riflettori puntati su Jasmine Paolini, che sullo Chatrier cercherà il pass per gli ottavi contro l'ucraina Starodubtseva. Nel torneo di doppio maschile, buona la prima di Bolelli e Vavassori, che hanno sconfitto per 7-6, 6-2, i francesi Mahut ed Herbert.