Alessandro Del Piero diventa allenatore: "Da oggi potete chiamarmi Mister"

Alessandro Del Piero è diventato allenatore. È stato proprio l'ex capitano bianconero ad annunciare la bella novità, via social.

L'ex calciatore, attualmente impegnato come commentatore televisivo (in Italia collabora con Sky), ha conseguito la licenza Uefa Pro, dopo aver sostenuto l'esame con discussione della tesi a Coverciano.

Si tratta del massimo grado per gli allenatori di calcio.

Le parole di Del Piero

Ecco cosa ha scritto su Instagram Del Piero, che a novembre prossimo compirà 51 anni:

"Da oggi potete anche chiamarmi Mister. Grazie alla FIGC e a tutti i docenti che mi hanno accompagnato in questo corso, sono riconoscente a tutte le persone che hanno collaborato e condiviso con me questo importante percorso formativo. E un grazie speciale ai miei figli e a mia moglie per il supporto che mi hanno dato in questi anni di studio e per la bellissima sorpresa che mi hanno fatto oggi a Firenze, presentandosi alla discussione della mia tesi, che racchiude una parte importante delle mie esperienze professionali e umane, e la mia visione del calcio e del ruolo dell'allenatore".

"Uno per tutti (tutti per uno)" il titolo della tesi presentata da Del Piero. Nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicata sul sito della Figc. Sarà l'occasione per conoscere le idee calcistiche del campione del mondo con la Nazionale azzurra nel 2006.

Il futuro di Del Piero

Da tempo circola la suggestione di un impegno di Del Piero nella Juventus.

Il nome dell'ex numero 10 bianconero era stato fatto immaginandolo con un incarico dirigenziale, o quantomeno di rappresentanza, all'interno della società.

Ora Del Piero potrebbe ricoprire anche altri ruoli, più operativi e più vicini all'ambito tecnico.

Per la gioia dei tifosi e delle loro fantasie. Così, nella prossima stagione il sogno del ritorno di Antonio Conte (che venerdì sera si giocherà lo scudetto con il suo Napoli) potrebbe essere completato da quello di Del Piero.

Al momento, tuttavia, trattasi di mere congetture. Le società sono avvertite: mister Del Piero è sul mercato ed è pronto a iniziare una nuova avventura professionale.