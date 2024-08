Alvaro Morata a Milano, Alice Campello in Spagna: ecco quello che sta accadendo dopo la separazione

Lontani. Lui a Milano. Lei a Madrid. Alvaro Morata e Alice Campello - dopo la separazione e il boom mediatico - sono ancora una volta i protagonisti dell'estate che sta per finire. Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore avrebbe traslocato in un hotel di lusso mentre Alice si trova in Spagna con i quattro figli. Con Morata, in una caldissima Milano, ci sarebbe sua madre Susanna. La Campello, invece, rompe il silenzio suo social con un post in aereo. E scrive: “Quanto ci sorprende la vita a volte… come sa toglierci e darci allo stesso tempo”.

LEGGI ANCHE Alvaro Morata e Alice Campello si separano dopo 7 anni di matrimonio: "È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia"

Prima di Ferragosto è arrivata la notizia ufficiale: Morata, fermo per infortunio, e la Campello si sono lasciati. Un vero fulmine a ciel sereno, che ha riacceso i riflettori su quella che sembrava la coppia d'oro. Lui, su Instagram, senza troppi giri di parole ha detto:

Sono stati anni meravigliosi e il frutto di questo sono i nostri quattro figli, che senza dubbio sono la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un attimo di protagonismo perché, ripeto: non ci sono mai state mancanze di rispetto, solo tante incomprensioni continue che col tempo logorano le cose. Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore.

IL MISTERO SULL'ADDIO, MORATA A MILANO CON SUA MADRE

E resta sempre, sullo sfondo, ben nitido il mistero sul motivo dell'addio. I paparazzi milanesi sarebbero da tempo sulle tracce di Morata, lontano dai campi per un fastidiosissimo infortunio. Nessun gossip, al momento. Nessuna indiscrezione bomba. Morata avrebbe scelto di stare in Hotel (zona San Siro, dicono i beninformati) per stare un po' tranquillo. Senza troppo clamore mediatico, che si è scatenato dopo la notizia della rottura con Alice. Sua madre Susanna lo difende sui social così:

Può non piacere mio figlio come calciatore, ma non ammetto che si critichi la persona, senza conoscerlo, è molto ingiusto

LA STORIA D'AMORE CON ALICE, IL MATRIMONIO E LA NASCITA DEI FIGLI

Quella di Alvaro Morata e Alice Campello è stata una vera e propria favola. Vissuta giorno dopo giorno. Rewind. La loro storia d'amore è iniziata molti anni fa e nel 2017 il "sì" celebrato a Venezia con una cerimonia da favola che è finita su tutti i giornali. Sono nati quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, nel 2020 è nato Edoardo e Bella nel 2023.