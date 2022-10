Andriy Shevchenko sostiene la sua Ucraina, siamo una nazione amante della libertà, insieme vinceremo

UNA GLORIA DELL'UCRAINA

Andriy Shevchenko è probabilmente l’ucraino più famoso in Italia, sicuramente è il più popolare tra gli appassionati di calcio e tra i tifosi del Milan. Per sette anni, con la maglia rossonera, ha segnato gol a raffica, giocando un ruolo determinante per i successi milanisti. In questa stagione ha guidato, per poche settimane, il Genoa. In molti hanno pensato a lui in queste ore in cui l’Ucraina è sotto la minaccia della Russia. L’altro giorno Vladimir Putin ha avuto parole sprezzanti per un paese, dove – contrariamente a quanto sostengono al Cremlino- si respira un forte orgoglio nazionalista. Che è stato rafforzato dalle difficoltà e dalle minacce di questi giorni.





PAESE AMANTE DELLA LIBERTA'



Nella sua carriera da allenatore Andriy Shevchenko è stato per cinque anni anche il commissario tecnico dell’Ucraina, ce lo ricordiamo agli ultimi Europei vinti dall’Italia. Anche calcisticamente ha rappresentato il suo paese. E adesso ne parla con orgoglio, invitando i suoi compatrioti a non mollare. Lo ha fatto con un post pubblicato sui social. Questo il testo: “L'Ucraina è la mia patria! Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio paese! Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà! Questa è la nostra risorsa più importante! Oggi è un momento difficile per tutti noi. Ma dobbiamo unirci! Insieme vinceremo! Gloria all'Ucraina!”.